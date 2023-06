Mendix, società di Siemens e pioniere nello sviluppo di applicazioni aziendali moderne, ha presentato in anteprima le nuove funzionalità e gli strumenti innovativi che ruotano attorno all'intelligenza artificiale (AI) e all'apprendimento automatico (ML) che saranno disponibili in Mendix 10. L'imminente rilascio, previsto per il 27 giugno, consolida la posizione di Mendix come scelta obbligata per le imprese che vogliono incorporare la tecnologia intelligente nelle loro applicazioni e soluzioni low-code.

Le capacità avanzate di AI in Mendix 10 si manifestano in due aree principali. In primo luogo, il nuovo Machine Learning Kit della piattaforma permette alle aziende di fondere facilmente i casi d'uso dell'AI con le applicazioni di low-code. In secondo luogo, Mendix 10 amplia in modo significativo la gamma di funzionalità per lo sviluppo di applicazioni AI.

Con il lancio di Mendix 10, le organizzazioni troveranno più facile incorporare l'AI nelle applicazioni grazie al Machine Learning Kit. Questa nuova funzionalità semplifica il processo di integrazione nelle applicazioni di modelli AI personalizzati, sviluppati con una varietà di framework e linguaggi AI. Tra i framework supportati vi sono PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit e altri framework conformi a ONNX.

I modelli basati su ONNX (Open Neural Network Exchange) possono essere importati senza problemi nell'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Mendix e integrati nelle applicazioni Mendix. In questo modo, viene garantito il supporto di diversi modelli di inferenza e di logiche di pre- e post-elaborazione. Inoltre, il runtime di Mendix è stato aggiornato per consentire l'esecuzione senza soluzione di continuità dei modelli ONNX, permettendo ai modelli ML di essere eseguiti nello stesso ambiente delle applicazioni.

Sia i modelli di intelligenza artificiale pre-addestrati che quelli personalizzati possono essere distribuiti all'interno delle applicazioni Mendix, fornendo un'integrazione rapida, scalabile e senza soluzione di continuità che consente di accelerare il time-to-market per le aziende desiderose di capitalizzare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Inoltre, automatizzando il processo di integrazione, ML Kit riduce i tempi di implementazione dell'IA da settimane a ore. L'integrazione integrata dei modelli di IA incorporati aiuta anche a migliorare le prestazioni delle applicazioni rispetto all'integrazione basata su API, garantendo al contempo servizi di IA offline, on-edge o IoT solidi e una maggiore sicurezza.

Oltre al Machine Learning Kit, Mendix 10 introduce il bot Mendix Assist Best Practice, che funziona come un co-sviluppatore virtuale dotato di intelligenza artificiale che assiste gli utenti nell'implementazione delle best practice di sviluppo Mendix. C'è anche il bot Data Validation che facilita lo sviluppo automatico della logica di validazione utilizzando espressioni precostituite.

Hans de Visser, Chief Product Officer di Mendix, ha riconosciuto la naturale sinergia tra l'integrazione di strumenti di AI e lo sviluppo su low-code, affermando: "Le imprese che utilizzano low-code saranno in grado di estrarre più valore dall'AI in modo efficiente utilizzando le nuove funzionalità della piattaforma Mendix 10".

De Visser ha anche rivelato i piani per Mendix Chat, un chatbot all'interno di Mendix IDE che guiderà gli sviluppatori nell'implementazione di concetti o pattern specifici. Inoltre, l'azienda sta esplorando modi per incorporare l'IA generativa nei suoi linguaggi specifici per il dominio (DSL) e generare modelli basati su input in linguaggio naturale, incoraggiando gli sviluppatori di app e gli esperti di dominio aziendale a impegnarsi con testi liberi o storie di utenti come punto di partenza per generare modelli di applicazioni.

Poiché le aziende devono affrontare diverse sfide nell'adozione di soluzioni aziendali potenziate dall'intelligenza artificiale, come i costi, la complessità, i vincoli di tempo e la carenza di competenze, Mendix mira ad affrontare questi problemi. Fondendo i principi di astrazione e automazione di low-code con le capacità di AI e ML, Mendix apre la strada a uno sviluppo di applicazioni più rapido, efficiente e intelligente.

AppMasterLa piattaforma no-code di Mendix è un'altra potente soluzione per le aziende che vogliono semplificare il processo di creazione di applicazioni backend, web e mobili. La release Mendix 10, insieme alle risorse avanzate basate sull'intelligenza artificiale, come i bot Mendix Assist e il Machine Learning Kit, consente alle imprese di soddisfare le richieste del mercato in evoluzione e di offrire innovazione più rapidamente.