A Mendix, uma empresa da Siemens e pioneira no desenvolvimento de aplicações empresariais modernas, apresentou as novas capacidades e ferramentas inovadoras relacionadas com a inteligência artificial (IA) e a aprendizagem automática (ML) que estarão disponíveis no Mendix 10. O próximo lançamento, previsto para 27 de junho, consolida a posição do Mendix como a escolha ideal para as empresas que procuram incorporar tecnologia inteligente nas suas aplicações e soluções low-code.

As capacidades avançadas de IA no Mendix 10 são apresentadas em duas áreas principais. Em primeiro lugar, o novo kit de aprendizagem automática da plataforma permite às empresas fundir facilmente casos de utilização de IA com aplicações low-code. Em segundo lugar, o Mendix 10 traz uma expansão significativa da gama de funcionalidades de desenvolvimento de aplicações orientadas para a IA.

Com o lançamento do Mendix 10, as organizações terão mais facilidade em incorporar a IA nas aplicações graças ao Machine Learning Kit. Este novo recurso simplifica o processo de integração de modelos personalizados de IA, desenvolvidos com uma variedade de estruturas e linguagens de IA, em aplicativos. Exemplos de frameworks suportados incluem PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit, bem como outros frameworks compatíveis com ONNX.

Os modelos baseados em ONNX (Open Neural Network Exchange) podem ser importados sem esforço para o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Mendix e integrados nas aplicações Mendix. Ao fazê-lo, garante o suporte para vários padrões de inferência e lógica de pré e pós-processamento. Além disso, o tempo de execução do Mendix foi atualizado para permitir a execução perfeita dos modelos ONNX, permitindo que os modelos ML sejam executados no mesmo ambiente que as aplicações.

Tanto os modelos de IA pré-treinados como os personalizados podem ser implementados nas aplicações Mendix, proporcionando uma integração rápida, escalável e perfeita que permite um tempo de colocação no mercado acelerado para as empresas interessadas em capitalizar a tecnologia de IA. Além disso, ao automatizar o processo de integração, o ML Kit reduz o tempo de implementação da IA de semanas para horas. A integração integrada de modelos de IA incorporados também ajuda a melhorar o desempenho das aplicações em comparação com a integração baseada em API, ao mesmo tempo que garante serviços robustos de IA offline, on-edge ou IoT e segurança reforçada.

Além do Kit de Aprendizado de Máquina, o Mendix 10 está introduzindo o bot Mendix Assist Best Practice, que funciona como um co-desenvolvedor virtual alimentado por IA, auxiliando os usuários na implementação das melhores práticas de desenvolvimento do Mendix. Há também o bot de validação de dados para facilitar o desenvolvimento automatizado da lógica de validação usando expressões pré-construídas.

Hans de Visser, Chief Product Officer da Mendix, reconheceu a sinergia natural da incorporação de ferramentas de IA com o desenvolvimento low-code, afirmando que as empresas que usam low-code serão capazes de extrair mais valor da IA de forma eficiente usando os novos recursos da plataforma Mendix 10.

De Visser também revelou planos para o Mendix Chat, um chatbot dentro do Mendix IDE definido para orientar os desenvolvedores na implementação de conceitos ou padrões específicos. Além disso, a empresa está a explorar formas de incorporar a IA generativa nas suas linguagens específicas de domínio (DSL) e gerar modelos com base na entrada de linguagem natural, incentivando os programadores de aplicações e os especialistas em domínios de negócios a envolverem-se com texto livre ou histórias de utilizadores como ponto de partida para gerar modelos de aplicações.

Uma vez que as empresas enfrentam vários desafios na adoção de soluções empresariais melhoradas pela IA, como o custo, a complexidade, as restrições de tempo e a escassez de competências, a Mendix pretende abordar estas questões de frente. Ao fundir os princípios de low-code abstração e automação com capacidades de IA e ML, a Mendix abre caminho para um desenvolvimento de aplicações mais rápido, mais eficiente e mais inteligente.

AppMasterA plataforma sem código da Mendix é outra solução poderosa para empresas que procuram simplificar o processo de criação de aplicações back-end, web e móveis. O lançamento do Mendix 10, juntamente com recursos avançados orientados para a IA, como os bots Mendix Assist e o Machine Learning Kit, permite que as empresas atendam às crescentes demandas do mercado e ofereçam inovação mais rapidamente.