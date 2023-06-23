西门子旗下的Mendix是现代企业应用开发的先驱，它预览了围绕人工智能（AI）和机器学习（ML）的创新能力和工具，计划在Mendix 10中提供。即将于6月27日发布的版本，巩固了Mendix作为企业寻求将智能技术纳入其low-code 应用程序和解决方案的首选的地位。

Mendix 10的先进人工智能能力主要体现在两个方面。首先，该平台的新机器学习工具包允许企业轻松地将人工智能用例与low-code 。其次，Mendix 10为人工智能驱动的应用开发功能的范围带来了显著的扩展。

随着Mendix 10的推出，企业将发现，由于机器学习工具包，更容易将人工智能嵌入到应用程序中。这项新功能简化了将用各种人工智能框架和语言开发的定制人工智能模型集成到应用程序中的过程。支持的框架包括PyTorch、Caffe2、Cognitive Toolkit以及其他符合ONNX的框架。

基于ONNX（开放神经网络交换）的模型可以毫不费力地导入Mendix的集成开发环境（IDE），并集成到Mendix应用程序中。通过这样做，它确保了对几种推理模式和前后处理逻辑的支持。此外，Mendix的运行时间已经升级，以实现ONNX模型的无缝执行，允许ML模型与应用程序在同一环境中运行。

预先训练的和定制的人工智能模型都可以部署在Mendix应用程序中，提供快速、可扩展和无缝的集成，使热衷于利用人工智能技术的企业加快上市速度。此外，通过自动化集成过程，ML套件将人工智能部署时间从几周缩短到几小时。与基于API的集成相比，嵌入式AI模型的内置集成还有助于提高应用性能，同时确保强大的离线、边缘或物联网AI服务，并增强安全性。

除了机器学习工具包，Mendix 10还推出了Mendix Assist最佳实践机器人，其功能是作为一个虚拟的AI驱动的联合开发者，协助用户实施Mendix开发的最佳实践。还有数据验证机器人，以促进使用预先建立的表达式自动开发验证逻辑。

Mendix的首席产品官Hans de Visser承认将人工智能工具与low-code 开发相结合的自然协同作用，他说，使用low-code 的企业将能够利用Mendix 10平台的新功能，以有效的方式从人工智能中提取更多价值。

De Visser还透露了Mendix Chat的计划，这是Mendix IDE中的一个聊天机器人，用于指导开发者实现特定的概念或模式。此外，该公司正在探索将生成性人工智能纳入其特定领域语言（DSL）的方法，并根据自然语言输入生成模型，鼓励应用程序开发人员和业务领域专家参与自由文本或用户故事，作为生成应用程序模型的起点。

由于企业在采用人工智能增强的业务解决方案时面临各种挑战，如成本、复杂性、时间限制和技能短缺，Mendix旨在迎头解决这些问题。通过将low-code 抽象和自动化原则与人工智能和ML能力相融合，Mendix为更快、更有效、更智能的应用开发铺平了道路。

AppMasterMendix的无代码平台是另一个强大的解决方案，为企业寻求简化后端、网络和移动应用程序的构建过程。Mendix 10的发布，加上先进的人工智能驱动的资源，如Mendix Assist机器人和机器学习工具包，使企业能够满足不断变化的市场需求，并更迅速地提供创新。