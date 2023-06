Mendix, ein Siemens-Unternehmen und Pionier in der Entwicklung moderner Unternehmensanwendungen, hat eine Vorschau auf innovative neue Funktionen und Tools rund um künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) gegeben, die in Mendix 10 verfügbar sein werden. Das für den 27. Juni geplante Release untermauert die Position von Mendix als erste Wahl für Unternehmen, die intelligente Technologien in ihre low-code Anwendungen und Lösungen integrieren wollen.

Die fortschrittlichen KI-Funktionen in Mendix 10 werden in zwei Hauptbereichen vorgestellt. Erstens ermöglicht das neue Machine Learning Kit der Plattform Unternehmen, KI-Anwendungsfälle auf einfache Weise mit low-code Anwendungen zu verschmelzen. Zweitens erweitert Mendix 10 die Palette der KI-gesteuerten Anwendungsentwicklungsfunktionen erheblich.

Mit der Einführung von Mendix 10 wird es für Unternehmen dank des Machine Learning Kits einfacher, KI in Anwendungen einzubinden. Diese neue Funktion rationalisiert den Prozess der Integration von benutzerdefinierten KI-Modellen, die mit einer Vielzahl von KI-Frameworks und -Sprachen entwickelt wurden, in Anwendungen. Beispiele für unterstützte Frameworks sind PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit sowie andere ONNX-kompatible Frameworks.

ONNX-basierte (Open Neural Network Exchange) Modelle können mühelos in die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von Mendix importiert und in Mendix-Anwendungen integriert werden. Auf diese Weise wird die Unterstützung verschiedener Inferenzmuster und Vor- und Nachverarbeitungslogiken sichergestellt. Darüber hinaus wurde die Mendix-Laufzeitumgebung aktualisiert, um eine nahtlose Ausführung von ONNX-Modellen zu ermöglichen, so dass ML-Modelle in der gleichen Umgebung wie die Anwendungen ausgeführt werden können.

Sowohl vortrainierte als auch benutzerdefinierte KI-Modelle können innerhalb von Mendix-Anwendungen eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine schnelle, skalierbare und nahtlose Integration, die eine schnellere Markteinführung für Unternehmen ermöglicht, die die KI-Technologie nutzen möchten. Darüber hinaus verkürzt das ML Kit durch die Automatisierung des Integrationsprozesses die KI-Bereitstellungszeiten von Wochen auf Stunden. Die integrierte Integration eingebetteter KI-Modelle trägt außerdem dazu bei, die Anwendungsleistung im Vergleich zu einer API-basierten Integration zu verbessern und gleichzeitig robuste Offline-, On-Edge- oder IoT-KI-Dienste sowie eine verbesserte Sicherheit zu gewährleisten.

Zusätzlich zum Machine Learning Kit führt Mendix 10 den Mendix Assist Best Practice Bot ein, der als virtueller KI-gestützter Co-Entwickler fungiert und die Anwender bei der Umsetzung von Best Practices für die Mendix-Entwicklung unterstützt. Außerdem gibt es den Data Validation Bot, der die automatisierte Entwicklung von Validierungslogik unter Verwendung vorgefertigter Ausdrücke erleichtert.

Hans de Visser, Chief Product Officer von Mendix, bestätigte die natürliche Synergie zwischen der Integration von KI-Tools und der Entwicklung von low-code. Er erklärte, dass Unternehmen, die low-code nutzen, in der Lage sein werden, mit den neuen Funktionen der Mendix 10-Plattform auf effiziente Weise mehr Nutzen aus KI zu ziehen.

De Visser enthüllte auch Pläne für Mendix Chat, einen Chatbot innerhalb der Mendix IDE, der Entwickler bei der Implementierung bestimmter Konzepte oder Muster anleitet. Darüber hinaus erforscht das Unternehmen Möglichkeiten, generative KI in seine domänenspezifischen Sprachen (DSLs) einzubinden und Modelle auf der Basis von natürlichem Sprachinput zu generieren.

Da Unternehmen bei der Einführung von KI-gestützten Geschäftslösungen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind, wie z. B. Kosten, Komplexität, Zeitdruck und Fachkräftemangel, zielt Mendix darauf ab, diese Probleme frontal anzugehen. Durch die Verschmelzung der Prinzipien von low-code Abstraktion und Automatisierung mit KI- und ML-Funktionen ebnet Mendix den Weg für eine schnellere, effizientere und intelligentere Anwendungsentwicklung.

AppMasterDie No-Code-Plattform von Mendix ist eine weitere leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die den Prozess der Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen rationalisieren möchten. Die Version 10 von Mendix, zusammen mit fortschrittlichen KI-gesteuerten Ressourcen wie den Mendix Assist Bots und dem Machine Learning Kit, ermöglicht es Unternehmen, den sich verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden und Innovationen schneller zu entwickeln.