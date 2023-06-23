Bir Siemens şirketi ve modern kurumsal uygulama geliştirmede öncü olan Mendix, Mendix 10'da kullanıma sunulması planlanan yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) etrafında dönen yenilikçi yeni yeteneklerin ve araçların önizlemesini yaptı. , Mendix'in low-code uygulamalarına ve çözümlerine akıllı teknolojiyi dahil etmek isteyen işletmeler için ilk seçenek olarak konumunu pekiştiriyor.

Mendix 10'daki gelişmiş AI yetenekleri iki ana alanda sergileniyor. İlk olarak, platformun yeni Makine Öğrenimi Kiti, işletmelerin AI kullanım senaryolarını low-code uygulamalarla kolayca birleştirmelerine olanak tanır. İkincisi, Mendix 10, yapay zeka odaklı uygulama geliştirme özellikleri yelpazesinde önemli bir genişleme getiriyor.

Mendix 10'un kullanıma sunulmasıyla birlikte kuruluşlar, Makine Öğrenimi Kiti sayesinde yapay zekayı uygulamalara yerleştirmeyi daha kolay bulacaktır. Bu yeni özellik, çeşitli AI çerçeveleri ve dilleri ile geliştirilen özel AI modellerini uygulamalara entegre etme sürecini kolaylaştırır. Desteklenen çerçevelere örnek olarak PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit ve diğer ONNX uyumlu çerçeveler dahildir.

ONNX tabanlı (Açık Sinir Ağı Değişimi) modeller, Mendix'in tümleşik geliştirme ortamına (IDE) zahmetsizce aktarılabilir ve Mendix uygulamalarına entegre edilebilir. Bunu yaparak, çeşitli çıkarım kalıpları ve işleme öncesi ve sonrası mantığı için destek sağlar. Ayrıca, Mendix'in çalışma zamanı, ONNX modellerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak için yükseltildi ve ML modellerinin uygulamalarla aynı ortamda çalışmasına izin verildi.

Hem önceden eğitilmiş hem de özel yapay zeka modelleri, Mendix uygulamaları içinde konuşlandırılarak, yapay zeka teknolojisinden yararlanmak isteyen işletmeler için pazara daha hızlı erişim sağlayan hızlı, ölçeklenebilir ve sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca ML Kit, entegrasyon sürecini otomatikleştirerek AI dağıtım sürelerini haftalardan saatlere indirir. Katıştırılmış yapay zeka modellerinin yerleşik entegrasyonu, güçlü çevrimdışı, on-edge veya IoT AI hizmetleri ve gelişmiş güvenlik sağlarken, API tabanlı entegrasyona kıyasla uygulama performansının iyileştirilmesine de yardımcı olur.

Mendix 10, Makine Öğrenim Kitine ek olarak, kullanıcıların Mendix geliştirme en iyi uygulamalarını uygulamalarına yardımcı olan yapay zeka destekli sanal bir ortak geliştirici olarak işlev gören Mendix Assist Best Practice botunu sunuyor. Önceden oluşturulmuş ifadeleri kullanarak doğrulama mantığının otomatik olarak geliştirilmesini kolaylaştırmak için Veri Doğrulama botu da vardır.

Mendix'in Baş Ürün Sorumlusu Hans de Visser, AI araçlarını low-code geliştirmeyle birleştirmenin doğal sinerjisini kabul ederek, low-code kullanan Kuruluşların, Mendix'in yeni özelliklerini kullanarak AI'dan verimli bir şekilde daha fazla değer elde edebileceklerini belirtti. 10 platformu.

De Visser ayrıca, geliştiricilere belirli kavramları veya kalıpları uygulama konusunda rehberlik edecek Mendix IDE setindeki bir sohbet robotu olan Mendix Chat için planlarını açıkladı. Ayrıca şirket, üretici yapay zekayı kendi alanına özgü dillere (DSL'ler) dahil etmenin ve doğal dil girişine dayalı modeller oluşturmanın yollarını araştırıyor; uygulama modelleri

Şirketler yapay zeka ile geliştirilmiş iş çözümlerini benimsemede maliyet, karmaşıklık, zaman kısıtlamaları ve beceri eksiklikleri gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırken, Mendix bu sorunları doğrudan ele almayı hedefliyor. Mendix, low-code soyutlama ve otomasyon ilkelerini AI ve ML yetenekleriyle birleştirerek daha hızlı, daha verimli ve daha akıllı uygulama geliştirmenin yolunu açıyor.

AppMaster kodsuz platformu, arka uç, web ve mobil uygulama oluşturma sürecini kolaylaştırmak isteyen işletmeler için başka bir güçlü çözümdür. Mendix 10 sürümü, Mendix Assist botları ve Machine Learning Kit gibi yapay zeka destekli gelişmiş kaynaklarla birlikte, işletmelerin değişen pazar taleplerini karşılamalarına ve inovasyonu daha hızlı sunmalarına olanak tanır.