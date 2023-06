Mendix, firma Siemens i pionier w tworzeniu nowoczesnych aplikacji dla przedsiębiorstw, zaprezentowała nowe, innowacyjne możliwości i narzędzia związane ze sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym (ML), które będą dostępne w Mendix 10. Nadchodząca wersja, zaplanowana na 27 czerwca, umacnia pozycję Mendix jako najlepszego wyboru dla przedsiębiorstw, które chcą włączyć inteligentną technologię do swoich aplikacji i rozwiązań low-code.

Zaawansowane możliwości AI w Mendix 10 są prezentowane w dwóch głównych obszarach. Po pierwsze, nowy zestaw Machine Learning Kit pozwala firmom łatwo łączyć przypadki użycia AI z aplikacjami low-code. Po drugie, Mendix 10 znacznie rozszerza zakres funkcji tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Wraz z premierą Mendix 10, organizacje będą mogły łatwiej osadzać sztuczną inteligencję w aplikacjach dzięki Machine Learning Kit. Ta nowa funkcja usprawnia proces integracji niestandardowych modeli AI, opracowanych przy użyciu różnych frameworków i języków AI, z aplikacjami. Przykłady obsługiwanych frameworków obejmują PyTorch, Caffe2, Cognitive Toolkit, a także inne frameworki zgodne z ONNX.

Modele oparte na ONNX (Open Neural Network Exchange) można bez wysiłku zaimportować do zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) Mendix i zintegrować z aplikacjami Mendix. Zapewnia to obsługę kilku wzorców wnioskowania oraz logiki przetwarzania wstępnego i końcowego. Co więcej, środowisko uruchomieniowe Mendix zostało zaktualizowane, aby umożliwić płynne wykonywanie modeli ONNX, umożliwiając uruchamianie modeli ML w tym samym środowisku, co aplikacje.

Zarówno wstępnie wytrenowane, jak i niestandardowe modele AI mogą być wdrażane w aplikacjach Mendix, zapewniając szybką, skalowalną i płynną integrację, która umożliwia przyspieszenie czasu wprowadzenia na rynek dla firm, które chcą wykorzystać technologię AI. Co więcej, dzięki automatyzacji procesu integracji, ML Kit skraca czas wdrażania AI z tygodni do godzin. Wbudowana integracja wbudowanych modeli AI pomaga również poprawić wydajność aplikacji w porównaniu z integracją opartą na API, zapewniając jednocześnie solidne usługi AI offline, on-edge lub IoT oraz zwiększone bezpieczeństwo.

Oprócz Machine Learning Kit, Mendix 10 wprowadza bota Mendix Assist Best Practice, który działa jako wirtualny współtwórca oparty na sztucznej inteligencji, pomagający użytkownikom we wdrażaniu najlepszych praktyk programistycznych Mendix. Dostępny jest również bot Data Validation, który ułatwia automatyczne tworzenie logiki walidacji przy użyciu gotowych wyrażeń.

Hans de Visser, Chief Product Officer Mendix, potwierdził naturalną synergię włączenia narzędzi AI do rozwoju low-code, stwierdzając, że przedsiębiorstwa korzystające z low-code będą w stanie wydobyć większą wartość ze sztucznej inteligencji w efektywny sposób, korzystając z nowych funkcji platformy Mendix 10.

De Visser ujawnił również plany dotyczące Mendix Chat, chatbota w Mendix IDE, który ma pomóc programistom we wdrażaniu określonych koncepcji lub wzorców. Ponadto firma bada sposoby włączenia generatywnej sztucznej inteligencji do swoich języków specyficznych dla domeny (DSL) i generowania modeli w oparciu o dane wejściowe w języku naturalnym, zachęcając twórców aplikacji i ekspertów domen biznesowych do angażowania się w swobodny tekst lub historie użytkowników jako punkt wyjścia do generowania modeli aplikacji.

Ponieważ firmy stoją przed różnymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem rozwiązań biznesowych opartych na sztucznej inteligencji, takich jak koszty, złożoność, ograniczenia czasowe i niedobory umiejętności, Mendix ma na celu rozwiązanie tych problemów. Łącząc zasady abstrakcji i automatyzacji low-code z możliwościami AI i ML, Mendix toruje drogę do szybszego, wydajniejszego i inteligentniejszego tworzenia aplikacji.

AppMasterPlatforma no-code to kolejne potężne rozwiązanie dla firm, które chcą usprawnić proces tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Wersja Mendix 10, wraz z zaawansowanymi zasobami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak boty Mendix Assist i Machine Learning Kit, umożliwia przedsiębiorstwom sprostanie zmieniającym się wymaganiom rynku i szybsze dostarczanie innowacji.