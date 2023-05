LinkedIn a annoncé l'extension de ses fonctions de vérification aux offres d'emploi, afin de rassurer les demandeurs d'emploi et les recruteurs et de renforcer leur confiance. À l'avenir, les vérifications relatives aux offres d'emploi seront affichées sur la plateforme pour indiquer tous les détails vérifiés concernant l'auteur de l'offre ou son entreprise.

Lorsque les utilisateurs trouveront des informations vérifiées sur les offres d'emploi, ils seront assurés que les données ont été confirmées comme étant authentiques par l'offreur de poste, LinkedIn ou l'une de ses organisations partenaires. Les vérifications révèlent si le candidat est lié à une page officielle de l'entreprise, s'il dispose d'une adresse électronique ou d'un lieu de travail validés, ou si sa carte d'identité gouvernementale a été authentifiée par CLEAR, une plateforme d'identité robuste.

Dans un récent billet de blog, LinkedIn explique : " Nous affichons ces vérifications pour vous aider à vous sentir en confiance dans votre recherche et donner aux recruteurs la possibilité d'établir une relation de confiance avec les candidats potentiels. L'entreprise a également indiqué qu'à mesure qu'un plus grand nombre d'utilisateurs accèdent à ses outils de vérification gratuits, d'autres vérifications apparaîtront aux côtés des offres d'emploi.

Cette évolution fait suite au lancement par LinkedIn, le mois dernier, de nouvelles fonctionnalités de vérification de l'identité et du lieu de travail. Contrairement à Twitter et Meta, le processus de vérification de LinkedIn évite les abonnements payants ou l'incorporation de coches bleues. L'entreprise estime que la vérification devrait être accessible à tous sans frais.

Alors que Twitter et Meta ont combiné la vérification avec des fonctionnalités supplémentaires, LinkedIn a choisi de maintenir ses outils de vérification axés uniquement sur la confirmation de l'identité des utilisateurs. Cette approche vise à fournir une couche de sécurité supplémentaire pour lutter contre les profils faux ou frauduleux et améliorer l'expérience de l'utilisateur sur sa plateforme.

Grâce à ces outils de vérification, les demandeurs d'emploi et les recruteurs peuvent bénéficier de manière significative de la confiance accrue que LinkedIn souhaite inspirer.