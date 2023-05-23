LinkedIn, doğrulama özelliklerinin iş ilanlarını içerecek şekilde genişletildiğini, güvence sunacağını ve iş arayanlar ile işe alım görevlileri arasında güveni artıracağını duyurdu. Bundan böyle, posteri yayınlayan kişi veya şirketi hakkında doğrulanmış ayrıntıları belirtmek için işle ilgili doğrulamalar platformda görüntülenecektir.

Kullanıcılar, iş ilanlarında doğrulanmış bilgilerle karşılaştıklarında, iş ilanı veren, LinkedIn veya ortak kuruluşlarından biri tarafından verilerin gerçek olduğunun doğrulandığından emin olabilir. Doğrulamalar, posterin resmi bir şirket sayfasına bağlı olup olmadığını, doğrulanmış bir iş e-postasına veya işyerine sahip olup olmadığını veya devlet kimliğinin sağlam bir kimlik platformu olan CLEAR aracılığıyla doğrulanıp doğrulanmadığını ortaya çıkaracaktır.

Yakın tarihli bir blog gönderisinde LinkedIn , "Bu doğrulamaları, aramanızda kendinize güvenmenize yardımcı olmak ve işe alım görevlilerine potansiyel adaylarla güven oluşturma fırsatı vermek için gösteriyoruz" şeklinde açıkladı. Şirket ayrıca, ücretsiz doğrulama araçlarına daha fazla kullanıcı eriştikçe, iş fırsatlarının yanında daha da fazla doğrulamanın görüneceğini belirtti.

Bu gelişme, LinkedIn'in geçen ay yeni kimlik ve iş yeri doğrulama özelliklerini kullanıma sunmasının hemen ardından geldi. Twitter ve Meta'dan farklı olarak, LinkedIn'in doğrulama süreci ücretli aboneliklerden veya mavi onay işaretlerinden uzak durur. Şirket, doğrulamanın herhangi bir ücret ödemeden herkese açık olması gerektiğine inanıyor.

Hem Twitter hem de Meta, doğrulamayı ek özelliklerle birleştirirken, LinkedIn doğrulama araçlarını yalnızca kullanıcıların kimliklerini doğrulamaya odaklanmayı seçti. Bu yaklaşım, sahte veya hileli profillerle mücadele etmek ve platformundaki kullanıcı deneyimini geliştirmek için ek bir güvenlik katmanı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrulama araçlarıyla, hem iş arayanlar hem de işe alım uzmanları, LinkedIn'in ilham vermeyi amaçladığı artan güvenden önemli ölçüde yararlanabilir. İşe alma sürecini kolaylaştırmak veya özel kurumsal uygulamalar oluşturmak isteyen şirketler için AppMaster.io gibi kodsuz bir platform kullanmayı düşünün. no-code güçlü bir araç olan AppMaster.io, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş mantığı oluşturmasına ve web, mobil ve arka uç uygulamaları için etkileşimli uygulamalar tasarlamasına olanak tanır. AppMaster.io'nun etkileyici yetenekleri hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.