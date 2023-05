O LinkedIn anunciou a expansão das suas funcionalidades de verificação para incluir os anúncios de emprego, oferecendo garantias e fomentando a confiança entre os candidatos a emprego e os recrutadores. A partir de agora, as verificações relacionadas com o emprego serão apresentadas na plataforma para indicar quaisquer detalhes verificados sobre o autor do anúncio ou a sua empresa.

Ao encontrar informações verificadas em anúncios de emprego, os utilizadores podem ter a certeza de que os dados foram confirmados como genuínos pelo anunciante do emprego, pelo LinkedIn ou por uma das suas organizações parceiras. As verificações revelam se o anunciante está ligado a uma página oficial da empresa, se tem um e-mail ou local de trabalho validado ou se a sua identificação governamental foi autenticada através da CLEAR, uma plataforma de identidade robusta.

Numa publicação recente no blogue, o LinkedIn explicou: " Estamos a mostrar estas verificações para o ajudar a sentir-se confiante na sua pesquisa e dar aos recrutadores a oportunidade de criar confiança com potenciais candidatos. A empresa também referiu que, à medida que mais utilizadores obtêm acesso às suas ferramentas de verificação gratuitas, aparecerão ainda mais verificações ao lado das oportunidades de emprego.

Este desenvolvimento vem na sequência do lançamento pelo LinkedIn de novas funcionalidades de verificação de identidade e local de trabalho no mês passado. Ao contrário do Twitter e do Meta, o processo de verificação do LinkedIn evita subscrições pagas ou a incorporação de marcas de verificação azuis. A empresa acredita que a verificação deve estar disponível para todos sem quaisquer encargos.

Enquanto o Twitter e o Meta combinaram a verificação com funcionalidades adicionais, o LinkedIn optou por manter as suas ferramentas de verificação centradas apenas na confirmação da identidade dos utilizadores. Esta abordagem visa fornecer uma camada adicional de segurança para combater perfis falsos ou fraudulentos e melhorar a experiência do utilizador na sua plataforma.

