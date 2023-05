LinkedIn ha annunciato l'ampliamento delle sue funzioni di verifica per includere i post di lavoro, offrendo rassicurazioni e promuovendo la fiducia tra chi cerca lavoro e chi lo recluta. In futuro, le verifiche relative alle offerte di lavoro saranno visualizzate sulla piattaforma per indicare tutti i dettagli verificati sull'inserzionista o sulla sua azienda.

Quando si trovano informazioni verificate sui post di lavoro, gli utenti possono essere certi che i dati sono stati confermati come autentici dall'inserzionista, da LinkedIn o da una delle sue organizzazioni partner. Le verifiche riveleranno se l'inserzionista è collegato a una pagina ufficiale dell'azienda, se ha un indirizzo e-mail o un luogo di lavoro convalidato o se il suo ID governativo è stato autenticato tramite CLEAR, una solida piattaforma di identità.

In un recente post sul blog, LinkedIn ha spiegato: " Mostriamo queste verifiche per aiutarvi a sentirvi sicuri nella vostra ricerca e per dare ai reclutatori l'opportunità di creare fiducia con i potenziali candidati". L'azienda ha inoltre sottolineato che, man mano che un numero maggiore di utenti avrà accesso ai suoi strumenti di verifica gratuiti, un numero ancora maggiore di verifiche apparirà accanto alle opportunità di lavoro.

Questo sviluppo arriva sulla scia del lancio da parte di LinkedIn di nuove funzioni di verifica dell'identità e del posto di lavoro, avvenuto il mese scorso. A differenza di Twitter e Meta, il processo di verifica di LinkedIn non prevede abbonamenti a pagamento o l'inserimento di segni di spunta blu. L'azienda ritiene che la verifica debba essere disponibile per tutti senza alcun costo.

Mentre Twitter e Meta hanno combinato la verifica con altre funzioni, LinkedIn ha scelto di mantenere i suoi strumenti di verifica incentrati esclusivamente sulla conferma dell'identità degli utenti. Questo approccio mira a fornire un ulteriore livello di sicurezza per combattere i profili falsi o fraudolenti e migliorare l'esperienza degli utenti sulla sua piattaforma.

