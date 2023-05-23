LinkedIn已经宣布扩大其验证功能，包括工作岗位，为求职者和招聘者提供保证和促进信任。今后，与工作相关的验证将显示在平台上，以表明有关发帖人或其公司的任何经过验证的细节。

遇到经过验证的职位信息时，用户可以放心，这些数据已经被职位发布者、LinkedIn或其合作机构之一确认为真实。验证结果将显示发帖人是否被链接到一个官方的公司页面，是否有一个经过验证的工作邮箱或工作场所，或者他们的政府身份是否已经通过CLEAR（一个强大的身份平台）得到验证。

在最近的一篇博文中，LinkedIn解释说，我们展示这些验证，是为了帮助你在搜索中感到自信，并让招聘人员有机会与潜在候选人建立信任。该公司还指出，随着越来越多的用户获得其免费验证工具，更多的验证将出现在工作机会旁边。

这一发展是在LinkedIn上个月刚刚推出新的身份和工作场所验证功能之后。与Twitter和Meta不同，LinkedIn的验证过程避免了付费订阅或加入蓝色复选标记。该公司认为，所有的人都应该在不收取任何费用的情况下获得验证。

虽然Twitter和Meta都将验证与附加功能相结合，但LinkedIn选择保持其验证工具只专注于确认用户的身份。这种做法旨在提供一个额外的安全层，以打击虚假或欺诈性资料，并增强用户在其平台上的体验。

有了这些验证工具，求职者和招聘者都可以从LinkedIn旨在激发的高度信任中大大受益。对于希望简化招聘流程或创建定制企业应用程序的公司来说，可以考虑使用一个无代码平台，如AppMaster.io 。作为一个强大的no-code ，AppMaster.io ，允许用户直观地创建数据模型、业务逻辑，并为网络、移动和后端应用程序设计交互式应用程序。在这里了解更多关于AppMaster.io 的令人印象深刻的功能。