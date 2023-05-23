أعلن موقع LinkedIn عن توسيع ميزات التحقق الخاصة به لتشمل منشورات الوظائف ، وتقديم الطمأنينة وتعزيز الثقة بين الباحثين عن عمل وموظفي التوظيف. من الآن فصاعدًا ، سيتم عرض عمليات التحقق المتعلقة بالوظيفة على المنصة للإشارة إلى أي تفاصيل تم التحقق منها حول الملصق أو شركته.

عند مصادفة معلومات تم التحقق منها حول منشورات الوظائف ، يمكن أن يطمئن المستخدمون إلى أن البيانات قد تم تأكيدها على أنها أصلية إما من قِبل ناشر الوظيفة أو LinkedIn أو إحدى المنظمات الشريكة لها. ستكشف عمليات التحقق ما إذا كان الملصق مرتبطًا بصفحة شركة رسمية ، أو لديه بريد إلكتروني أو مكان عمل تم التحقق من صحته ، أو ما إذا كان قد تم توثيق هويتهم الحكومية من خلال CLEAR ، وهي منصة هوية قوية.

في منشور مدونة حديث ، أوضح موقع LinkedIn ، أننا نعرض عمليات التحقق هذه لمساعدتك على الشعور بالثقة في بحثك ومنح مسؤولي التوظيف الفرصة لبناء الثقة مع المرشحين المحتملين. أشارت الشركة أيضًا إلى أنه مع وصول المزيد من المستخدمين إلى أدوات التحقق المجانية الخاصة بها ، ستظهر المزيد من عمليات التحقق جنبًا إلى جنب مع فرص العمل.

يأتي هذا التطور في أعقاب إطلاق LinkedIn لميزات جديدة للتحقق من الهوية ومكان العمل الشهر الماضي فقط. على عكس Twitter و Meta ، فإن عملية التحقق من LinkedIn تبتعد عن الاشتراكات المدفوعة أو تتضمن علامات اختيار زرقاء. تعتقد الشركة أن التحقق يجب أن يكون متاحًا للجميع دون أي رسوم.

بينما يجمع كل من Twitter و Meta بين التحقق والميزات المضافة ، اختارت LinkedIn إبقاء أدوات التحقق الخاصة بها مركزة فقط على تأكيد هويات المستخدمين. يهدف هذا النهج إلى توفير طبقة إضافية من الأمان لمكافحة الملفات الشخصية المزيفة أو الاحتيالية وتحسين تجربة المستخدم على نظامها الأساسي.

باستخدام أدوات التحقق هذه ، يمكن للباحثين عن عمل والقائمين بالتوظيف على حد سواء الاستفادة بشكل كبير من الثقة المتزايدة التي تهدف LinkedIn إلى إلهامها. بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية التوظيف أو إنشاء تطبيقات مخصصة للمؤسسات ، ففكر في استخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster.io. كأداة قوية no-code ، يتيح AppMaster.io للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي وتصميم تطبيقات تفاعلية لتطبيقات الويب والجوال والخلفية. تعرف على المزيد حول إمكانيات AppMaster.io الرائعة هنا .