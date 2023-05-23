LinkedIn объявил о расширении функций верификации на сообщения о работе, предлагая гарантии и укрепляя доверие среди соискателей и рекрутеров. В дальнейшем на платформе будет отображаться информация о проверке вакансий, указывающая на любые подтвержденные сведения об авторе сообщения или его компании.

Встречая проверенную информацию в объявлениях о вакансиях, пользователи могут быть уверены, что эти данные были подтверждены как подлинные либо самим объявлением о вакансии, либо LinkedIn, либо одной из партнерских организаций. Проверка покажет, связан ли разместивший вакансию с официальной страницей компании, имеет ли он подтвержденную рабочую электронную почту или место работы, или его государственное удостоверение личности было подтверждено через CLEAR, надежную платформу идентификации.

В недавнем сообщении в блоге LinkedIn объяснил: " Мы показываем эти проверки, чтобы помочь вам чувствовать себя уверенно при поиске и дать рекрутерам возможность установить доверительные отношения с потенциальными кандидатами". Компания также отметила, что по мере того, как все больше пользователей будут получать доступ к бесплатным инструментам верификации, еще больше верификаций будет появляться рядом с вакансиями.

Это событие произошло после того, как в прошлом месяце LinkedIn запустил новые функции проверки личности и рабочего места. В отличие от Twitter и Meta, процесс верификации в LinkedIn обходится без платных подписок или включения синих галочек. Компания считает, что верификация должна быть доступна для всех без взимания платы.

В то время как Twitter и Meta объединили верификацию с дополнительными функциями, LinkedIn решил сохранить свои инструменты верификации сфокусированными исключительно на подтверждении личности пользователей. Этот подход направлен на обеспечение дополнительного уровня безопасности для борьбы с поддельными или мошенническими профилями и повышения удобства работы пользователей на платформе.

Благодаря этим инструментам проверки, как соискатели, так и рекрутеры могут извлечь значительную выгоду из повышенного доверия, которое LinkedIn стремится вызвать. Компании, желающие упростить процесс найма или создать собственные корпоративные приложения, могут воспользоваться платформой no-code, например, AppMaster.io. Как мощный no-code инструмент, AppMaster.io позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику и проектировать интерактивные приложения для веб-, мобильных и внутренних приложений. Узнать больше о впечатляющих возможностях AppMaster.io можно здесь.