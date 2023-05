LinkedIn heeft aangekondigd zijn verificatiefuncties uit te breiden naar vacatures, om werkzoekenden en aanwervers meer zekerheid en vertrouwen te bieden. In de toekomst zullen jobgerelateerde verificaties op het platform worden weergegeven om geverifieerde details over de poster of zijn bedrijf aan te geven.

Wanneer gebruikers geverifieerde informatie op vacatures tegenkomen, kunnen ze er zeker van zijn dat de gegevens als echt zijn bevestigd door de vacatureaanbieder, LinkedIn of een van zijn partnerorganisaties. Verificaties zullen aantonen of de poster gelinkt is aan een officiële bedrijfspagina, een gevalideerde werkmail of werkplek heeft, of dat zijn of haar overheids-ID geverifieerd is via CLEAR, een robuust identiteitsplatform.

In een recente blog post, legde LinkedIn uit, We tonen deze verificaties om u te helpen vertrouwen te hebben in uw zoektocht en recruiters de kans te geven vertrouwen op te bouwen met potentiële kandidaten. Het bedrijf merkte ook op dat naarmate meer gebruikers toegang krijgen tot zijn gratis verificatietools, er nog meer verificaties naast vacatures zullen verschijnen.

Deze ontwikkeling volgt op de lancering door LinkedIn vorige maand van nieuwe functies voor identiteits- en werkplekverificatie. In tegenstelling tot Twitter en Meta maakt LinkedIn bij zijn verificatieproces geen gebruik van betaalde abonnementen of blauwe vinkjes. Het bedrijf vindt dat verificatie voor iedereen zonder kosten beschikbaar moet zijn.

Terwijl zowel Twitter als Meta verificatie hebben gecombineerd met extra functies, heeft LinkedIn ervoor gekozen zijn verificatietools uitsluitend te richten op het bevestigen van de identiteit van gebruikers. Deze aanpak is bedoeld om een extra beveiligingslaag te bieden tegen valse of frauduleuze profielen en om de gebruikerservaring op zijn platform te verbeteren.

Met deze verificatietools kunnen zowel werkzoekenden als aanwervers aanzienlijk profiteren van het grotere vertrouwen dat LinkedIn wil opwekken.