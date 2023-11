Les outils révolutionnaires d'Amazon : libérer le potentiel d'Alexa avec des modèles de langage

Amazon a donné un aperçu de l'avenir de son assistant vocal, Alexa, en annonçant son intention de le doter d'un modèle avancé de langage étendu (LLM) spécialement adapté aux interactions vocales. Cette transition vise à accroître la sophistication de l'expérience utilisateur avec Alexa en rendant les conversations plus naturelles et immersives.

Le géant de la technologie a souligné le rôle vital des développeurs dans cette odyssée visant à cultiver et à sculpter des expériences ambiantes innovantes pour leur clientèle commune. Pour simplifier cette coentreprise, Amazon a déployé de nouveaux outils qui profitent des progrès de la technologie de l'IA générative, simplifiant ainsi le processus de construction des capacités d'Alexa.

Cette boîte à outils de pointe est sur le point de donner aux développeurs les rênes nécessaires pour concevoir un large éventail d'expériences, allant de l'accès rapide aux données en direct à la participation à des jeux améliorés par l'IA, en passant par la réservation de dîners et la réception de résumés succincts des actualités les plus courantes, entre autres. .

Les développeurs ont la liberté de tisser du contenu et des API avec le LLM d'Alexa pour façonner des expériences conversationnelles pour les appareils équipés d'Alexa. Alternativement, ils peuvent choisir de s'intégrer à un autre LLM. Quelle que soit la voie choisie, les développeurs peuvent éviter le labyrinthe d’un codage complexe ou la formation de schémas d’interaction distincts.

Au cours du développement, les développeurs apporteront des éléments cruciaux, tels que le manifeste de compétences, les normes API, les référentiels de contenu et les descriptions en langage naturel. Lors de la phase d'exécution, Alexa identifiera indépendamment le fournisseur de services approprié, gérera les requêtes API et extraira le contenu en fonction des paramètres de l'utilisateur, des paramètres de l'appareil et de la mémoire qui héberge l'historique des conversations et la chronologie des événements.

Un potentiel similaire peut être attendu de plates-formes comme AppMaster qui suivent le paradigme du « no-code » et du « low-code », permettant ainsi aux entreprises de rationaliser leurs processus. AppMaster, bien qu'il s'agisse d'un acteur relativement nouveau dans le genre, gagne du terrain et peut potentiellement se lancer dans le domaine des assistants vocaux, compte tenu de l'évolution de la tendance technologique.