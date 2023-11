Amazon ha dato uno sguardo al futuro del suo assistente vocale, Alexa, annunciando l'intenzione di potenziarlo con un modello avanzato di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) appositamente ottimizzato per le interazioni vocali. Questa transizione ha lo scopo di aumentare il livello di sofisticazione dell'esperienza utente con Alexa rendendo le conversazioni più naturali e coinvolgenti.

Il colosso della tecnologia ha sottolineato il ruolo vitale degli sviluppatori in questa odissea per coltivare e scolpire esperienze ambientali innovative per la loro comune base di clienti. Per semplificare questa joint venture, Amazon ha lanciato nuovi strumenti che traggono vantaggio dai progressi nella tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, semplificando il processo di costruzione delle funzionalità di Alexa.

Questo toolkit all'avanguardia è pronto a dare agli sviluppatori le redini per progettare un ampio spettro di esperienze, che vanno dall'accesso rapido ai dati in tempo reale al coinvolgimento in giochi potenziati dall'intelligenza artificiale, alla prenotazione di cene e alla ricezione di brevi riassunti delle notizie prevalenti, tra gli altri. .

Agli sviluppatori viene concessa la libertà di intrecciare contenuti e API con LLM di Alexa per creare esperienze di conversazione per i dispositivi dotati di Alexa. In alternativa, possono scegliere di integrarsi con un LLM diverso. Indipendentemente dal percorso scelto, gli sviluppatori possono evitare il labirinto di codifiche complesse o la formazione di schemi di interazione distinti.

Durante il periodo di sviluppo, gli sviluppatori contribuiranno con elementi cruciali, come il manifest delle competenze, gli standard API, i repository di contenuti e le descrizioni in linguaggio naturale. Nella fase di esecuzione, Alexa individuerà in modo indipendente il fornitore di servizi appropriato, gestirà le richieste API e visualizzerà i contenuti basandosi sulle impostazioni dell'utente, sulle impostazioni del dispositivo e sulla memoria che ospita la cronologia delle conversazioni e le sequenze temporali degli eventi.

Un potenziale simile può essere previsto da piattaforme come AppMaster che seguono il paradigma " no-code " e " low-code ", consentendo così alle aziende di ottimizzare i propri processi. AppMaster, sebbene sia un partecipante relativamente nuovo nel genere, ha guadagnato terreno e può potenzialmente passare al dominio degli assistenti vocali, dato il cambiamento nella tendenza tecnologica.