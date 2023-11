Rewolucyjne narzędzia Amazon: uwalnianie potencjału Alexy za pomocą modeli językowych

Amazon rzucił okiem na przyszłość swojego asystenta głosowego Alexa, ogłaszając zamiar doładowania go zaawansowanym modelem dużego języka (LLM) specjalnie dostosowanym do interakcji głosowych. To przejście ma na celu zwiększenie wyrafinowania doświadczenia użytkownika z Alexą, sprawiając, że rozmowy będą bardziej naturalne i wciągające.

Gigant technologiczny podkreślił kluczową rolę programistów w tej odysei, polegającą na kultywowaniu i kształtowaniu innowacyjnych doświadczeń otoczenia dla ich wspólnej bazy klientów. Aby uprościć to wspólne przedsięwzięcie, Amazon wprowadził nowe narzędzia, które korzystają z postępu w technologii generatywnej sztucznej inteligencji, upraszczając proces tworzenia możliwości Alexy.

Ten najnowocześniejszy zestaw narzędzi może dać programistom kontrolę nad projektowaniem szerokiego spektrum doświadczeń, począwszy od szybkiego dostępu do aktualnych danych po angażowanie się w gry wspomagane sztuczną inteligencją, dokonywanie rezerwacji na kolację i otrzymywanie między innymi zwięzłych podsumowań popularnych wiadomości .

Programiści mają swobodę łączenia treści i interfejsów API z LLM Alexy, aby kształtować doświadczenia konwersacyjne dla urządzeń wyposażonych w Alexę. Alternatywnie mogą zdecydować się na integrację z innym LLM. Niezależnie od obranej ścieżki programiści mogą uniknąć labiryntu złożonego kodowania lub trenować odrębne schematy interakcji.

Podczas fazy rozwoju programiści wniosą kluczowe elementy, takie jak manifest umiejętności, standardy API, repozytoria treści i opisy w języku naturalnym. Na etapie wykonywania Alexa niezależnie wskaże odpowiedniego dostawcę usług, będzie zarządzać żądaniami API i pobierać treści w oparciu o ustawienia użytkownika, ustawienia urządzenia i pamięć, w której przechowywana jest historia rozmów i osie czasu zdarzeń.

Podobnego potencjału można się spodziewać po platformach takich jak AppMaster, które działają zgodnie z paradygmatem „ no-code ” i „ low-code ”, umożliwiając w ten sposób firmom usprawnianie procesów. AppMaster, choć stosunkowo nowy uczestnik tego gatunku, zyskuje na popularności i może potencjalnie przejść do domeny asystentów głosowych, biorąc pod uwagę zmianę trendu technologicznego.