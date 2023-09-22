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Революционные инструменты Amazon: раскрытие потенциала Alexa с помощью языковых моделей

22, сент. 2023
Революционные инструменты Amazon: раскрытие потенциала Alexa с помощью языковых моделей

Amazon заглянул в будущее своего голосового помощника Alexa, объявив о намерении оснастить его усовершенствованной моделью большого языка (LLM), специально настроенной для голосового взаимодействия. Этот переход призван повысить сложность пользовательского опыта работы с Alexa, сделав разговоры более естественными и захватывающими.

Технический гигант подчеркнул жизненно важную роль разработчиков в этой одиссее по созданию и созданию инновационных впечатлений от окружающей среды для их общей клиентской базы. Чтобы упростить это совместное предприятие, Amazon внедрила новые инструменты, которые используют прогресс в области генеративных технологий искусственного интеллекта и упрощают процесс создания возможностей Alexa.

Этот передовой набор инструментов призван дать разработчикам возможность создавать широкий спектр возможностей, начиная от быстрого доступа к оперативным данным до участия в играх с улучшенным искусственным интеллектом, бронирования ужинов и получения кратких обзоров наиболее распространенных новостей и т. д. .

Разработчикам предоставляется свобода объединять контент и API с LLM Alexa для создания интерактивных возможностей для устройств, оснащенных Alexa. В качестве альтернативы они могут выбрать интеграцию с другим LLM. Независимо от выбранного пути разработчики могут избежать лабиринта сложного кодирования или обучения отдельным схемам взаимодействия.

В ходе разработки разработчики будут вносить важные элементы, такие как манифест навыков, стандарты API, репозитории контента и описания на естественном языке. На этапе выполнения Alexa самостоятельно определит подходящего поставщика услуг, будет управлять запросами API и извлекать контент в зависимости от настроек пользователя, настроек устройства и памяти, в которой хранится история разговоров и временные шкалы событий.

Аналогичный потенциал можно ожидать от таких платформ, как AppMaster, которые следуют парадигме « no-code » и « low-code », что дает компаниям возможность оптимизировать свои процессы. AppMaster, хотя и относительно новый участник в этом жанре, набирает обороты и потенциально может перейти в область голосовых помощников, учитывая изменение технологической тенденции.

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