亚马逊对其语音助手 Alexa 的未来进行了展望，并宣布打算通过专为语音交互而调整的高级大语言模型 (LLM) 对其进行增强。这一转变旨在通过使对话感觉更加自然和身临其境来提高 Alexa 用户体验的复杂性。

这家科技巨头强调了开发人员在这场冒险之旅中的重要作用，即为他们共同的客户群培养和塑造创新的环境体验。为了简化这个合资企业，亚马逊推出了新工具，受益于生成式人工智能技术的进步，简化了构建 Alexa 功能的过程。

这个尖端的工具包将为开发人员提供设计各种体验的能力，从快速访问实时数据到参与人工智能增强的游戏、预订晚餐以及接收流行新闻报道的简洁回顾等等。 。

开发人员可以自由地将内容和 API 与 Alexa 的 LLM 结合起来，为 Alexa 设备打造时尚的对话体验。或者，他们可以选择与不同的法学硕士整合。无论选择哪种路线，开发人员都可以避免复杂编码或训练不同交互模式的迷宫。

在开发阶段，开发人员将贡献关键元素，例如技能清单、API 标准、内容存储库和自然语言描述。在执行阶段，Alexa 将独立查明 apt 服务提供商，管理 API 请求，并根据用户设置、设备设置以及保存对话历史和事件时间线的内存来提取内容。

像AppMaster这样遵循“ no-code ”和“ low-code ”范式的平台也有望具有类似的潜力，从而使企业能够简化流程。 AppMaster虽然是该领域相对较新的参与者，但鉴于技术趋势的转变，它已经获得了越来越多的关注，并且有可能进入语音助手领域。