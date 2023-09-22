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أدوات أمازون الثورية: إطلاق العنان لإمكانات Alexa باستخدام نماذج اللغة

Sep 22, 2023
أدوات أمازون الثورية: إطلاق العنان لإمكانات Alexa باستخدام نماذج اللغة

أعطت أمازون لمحة عن مستقبل مساعدها الصوتي، Alexa، معلنة عن نيتها تعزيزه بنموذج لغة كبير متقدم (LLM) تم ضبطه خصيصًا للتفاعلات الصوتية. يهدف هذا الانتقال إلى زيادة تعقيد تجربة المستخدم مع Alexa من خلال جعل المحادثات تبدو أكثر طبيعية وغامرة.

وشدد عملاق التكنولوجيا على الدور الحيوي للمطورين في هذه الرحلة لتنمية وتشكيل تجارب محيطة مبتكرة لقاعدة عملائهم المشتركة. ولتبسيط هذا المشروع المشترك، طرحت أمازون أدوات جديدة تستفيد من التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يبسط عملية بناء قدرات Alexa.

من المتوقع أن تمنح مجموعة الأدوات المتطورة هذه المطورين زمام الأمور لتصميم مجموعة واسعة من التجارب، بدءًا من الوصول السريع إلى البيانات المباشرة إلى المشاركة في الألعاب المعززة بالذكاء الاصطناعي، وإجراء حجوزات العشاء، وتلقي ملخصات موجزة للقصص الإخبارية السائدة، من بين أمور أخرى. .

يتم منح المطورين الحرية في نسج المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات باستخدام Alexa's LLM لتصميم تجارب المحادثة للأجهزة المجهزة بـ Alexa. وبدلاً من ذلك، قد يختارون الاندماج مع ماجستير إدارة أعمال مختلف. وبغض النظر عن المسار المختار، يمكن للمطورين تجنب متاهة البرمجة المعقدة أو تدريب مخططات التفاعل المتميزة.

خلال فترة التطوير، سيساهم المطورون بعناصر مهمة، مثل بيان المهارات ومعايير واجهة برمجة التطبيقات (API) ومستودعات المحتوى وأوصاف اللغة الطبيعية. في مرحلة التنفيذ، ستقوم Alexa بشكل مستقل بتحديد مزود الخدمة المناسب، وإدارة طلبات واجهة برمجة التطبيقات، وسحب المحتوى اعتمادًا على إعداد المستخدم وإعدادات الجهاز والذاكرة التي تحتوي على سجل المحادثات والجداول الزمنية للأحداث.

يمكن توقع إمكانات مماثلة من منصات مثل AppMaster التي تتبع نموذج " no-code " و" low-code "، وبالتالي تمكين الشركات من تبسيط عملياتها. AppMaster ، على الرغم من كونه مشاركًا جديدًا نسبيًا في هذا النوع، فقد اكتسب قوة جذب ويمكن أن يدخل في مجال المساعد الصوتي، نظرًا للتحول في اتجاه التكنولوجيا.

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