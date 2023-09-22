Amazon'un Devrim Yaratan Araçları: Dil Modelleriyle Alexa'nın Potansiyelini Ortaya Çıkarma

Amazon, sesli asistanı Alexa'nın geleceğine dair bir fikir vererek onu özellikle sesli etkileşimler için ayarlanmış gelişmiş bir geniş dil modeli (LLM) ile güçlendirme niyetini duyurdu. Bu geçişin amacı, konuşmaların daha doğal ve sürükleyici olmasını sağlayarak Alexa ile kullanıcı deneyiminin karmaşıklığını artırmaktır.

Teknoloji devi, ortak müşteri tabanları için yenilikçi ortam deneyimleri geliştirmek ve şekillendirmek için bu yolculukta geliştiricilerin hayati rolünü vurguladı. Bu ortak girişimi basitleştirmek için Amazon, üretken yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeden yararlanan ve Alexa yeteneklerini oluşturma sürecini basitleştiren yeni araçları kullanıma sundu.

Bu son teknoloji araç seti, geliştiricilere, canlı verilere hızlı erişimden yapay zeka ile geliştirilmiş oyunlara katılmaya, akşam yemeği rezervasyonları yapmaya ve yaygın haber hikayelerinin kısa ve öz özetlerini almaya kadar uzanan geniş bir deneyim yelpazesi tasarlama dizginlerini vermeye hazırlanıyor. .

Geliştiricilere, Alexa uyumlu cihazlar için konuşma deneyimleri oluşturmak amacıyla Alexa'nın LLM'si ile içerik ve API'ler oluşturma özgürlüğü veriliyor. Alternatif olarak farklı bir LLM ile entegre olmayı da seçebilirler. Seçilen rotadan bağımsız olarak, geliştiriciler karmaşık kodlama labirentinden veya farklı etkileşim şemalarını eğitmekten kaçınabilirler.

Geliştirme süreci sırasında geliştiriciler, beceri bildirimi, API standartları, içerik havuzları ve doğal dil açıklamaları gibi önemli unsurlara katkıda bulunacak. Yürütme aşamasında Alexa, uygun hizmet sağlayıcıyı bağımsız olarak belirleyecek, API isteklerini yönetecek ve kullanıcı ayarına, cihaz ayarına ve konuşma geçmişini ve etkinlik zaman çizelgelerini barındıran belleğe bağlı olarak içeriği çekecek.

Benzer bir potansiyelin, AppMaster gibi ' no-code ' ve ' low-code ' paradigmasını takip eden ve böylece işletmelere süreçlerini kolaylaştırma gücü veren platformlardan da beklenebilir. AppMaster, türün nispeten yeni bir katılımcısı olmasına rağmen ilgi kazanıyor ve teknoloji trendindeki değişim göz önüne alındığında potansiyel olarak sesli asistan alanına geçiş yapabilir.