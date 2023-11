A Amazon deu uma ideia do futuro de seu assistente de voz, Alexa, anunciando sua intenção de sobrecarregá-lo com um modelo avançado de linguagem grande (LLM) ajustado especificamente para interações de voz. Essa transição tem como objetivo aumentar a sofisticação da experiência do usuário com Alexa, tornando as conversas mais naturais e envolventes.

O gigante da tecnologia enfatizou o papel vital dos desenvolvedores nesta odisséia para cultivar e esculpir experiências ambientais inovadoras para sua base mútua de clientes. Para simplificar esta joint venture, a Amazon lançou novas ferramentas que beneficiam do progresso na tecnologia de IA generativa, simplificando o processo de construção de capacidades Alexa.

Este kit de ferramentas de ponta está preparado para dar aos desenvolvedores as rédeas para projetar um amplo espectro de experiências, abrangendo desde acesso rápido a dados ao vivo até envolvimento em jogos aprimorados por IA, fazendo reservas para jantares e recebendo recapitulações sucintas de notícias predominantes, entre outros. .

Os desenvolvedores têm a liberdade de criar conteúdo e APIs com o LLM da Alexa para criar experiências de conversação para dispositivos equipados com Alexa. Alternativamente, eles podem optar pela integração com um LLM diferente. Independentemente da rota escolhida, os desenvolvedores podem evitar o labirinto da codificação complexa ou do treinamento de esquemas de interação distintos.

Durante o período de desenvolvimento, os desenvolvedores contribuirão com elementos cruciais, como o manifesto de habilidades, padrões de API, repositórios de conteúdo e descrições em linguagem natural. Na fase de execução, Alexa identificará de forma independente o provedor de serviços apt, gerenciará solicitações de API e obterá conteúdo com base na configuração do usuário, configuração do dispositivo e memória que abriga o histórico de conversas e cronogramas de eventos.

Um potencial semelhante pode ser esperado de plataformas como AppMaster, que seguem o paradigma de ' no-code ' e ' low-code ', capacitando assim as empresas a agilizar os seus processos. AppMaster, embora seja um participante relativamente novo no gênero, vem ganhando força e pode potencialmente seguir para o domínio do assistente de voz, dada a mudança na tendência tecnológica.