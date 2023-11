Amazon heeft een kijkje gegeven in de toekomst van zijn stemassistent, Alexa, en heeft zijn voornemen aangekondigd om deze een boost te geven met een geavanceerd groottaalmodel (LLM) dat speciaal is afgestemd op steminteracties. Deze transitie is bedoeld om de verfijning van de gebruikerservaring met Alexa te vergroten door gesprekken natuurlijker en meeslepender te laten aanvoelen.

De techgigant benadrukte de cruciale rol van ontwikkelaars in deze odyssee om innovatieve omgevingservaringen voor hun gezamenlijke klantenbestand te cultiveren en vorm te geven. Om deze joint venture te vereenvoudigen heeft Amazon nieuwe tools uitgerold die profiteren van de vooruitgang in generatieve AI-technologie, waardoor het proces van het bouwen van Alexa-mogelijkheden wordt vereenvoudigd.

Deze baanbrekende toolkit is klaar om ontwikkelaars de touwtjes in handen te geven om een ​​breed spectrum aan ervaringen te ontwerpen, variërend van snelle toegang tot live gegevens tot het spelen van AI-verbeterde games, het maken van dinerreserveringen en het ontvangen van beknopte samenvattingen van onder meer gangbare nieuwsverhalen. .

Ontwikkelaars krijgen de vrijheid om inhoud en API's te verweven met Alexa's LLM om conversatie-ervaringen te creëren voor Alexa-apparaten. Als alternatief kunnen ze ervoor kiezen om te integreren met een andere LLM. Ongeacht de gekozen route kunnen ontwikkelaars het labyrint van complexe codering vermijden of verschillende interactieschema's trainen.

Tijdens de ontwikkelingsperiode zullen ontwikkelaars cruciale elementen bijdragen, zoals het vaardigheidsmanifest, API-standaarden, inhoudsopslagplaatsen en beschrijvingen in natuurlijke taal. In de uitvoeringsfase zal Alexa onafhankelijk de juiste serviceprovider lokaliseren, API-verzoeken beheren en inhoud ophalen, afhankelijk van de gebruikersinstelling, apparaatinstelling en geheugen waarin de gespreksgeschiedenis en tijdlijnen van gebeurtenissen zijn opgeslagen.

Een soortgelijk potentieel kan worden verwacht van platforms als AppMaster die het paradigma van ' no-code ' en ' low-code ' volgen, waardoor bedrijven hun processen kunnen stroomlijnen. AppMaster, hoewel een relatief nieuwe deelnemer in het genre, heeft steeds meer grip gekregen en kan mogelijk overgaan in het domein van stemassistenten, gezien de verschuiving in de technologietrend.