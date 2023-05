Dans le monde de l'entrepreneuriat, rencontrer le terme « produit minimum viable » (MVP) est assez courant. Cependant, le concept de « produit minimum adorable » (MLP) encourage les entrepreneurs à créer quelque chose que les gens peuvent aimer tout de suite, et pas seulement un prototype de base. Le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, a dit un jour : "Si vous n'êtes pas gêné par la première version de votre produit, vous l'avez lancé trop tard."

Bien que l'idée semble aller à l'encontre des MLP, la déclaration de Hoffman souligne trois éléments fondamentaux applicables aux MLP : l'importance de la rapidité, la correction des hypothèses erronées et l'apprentissage rapide des commentaires des clients. Avec une concurrence croissante dans le monde des affaires, il est crucial de trouver un équilibre entre les fonctionnalités minimales et attrayantes lors du développement de produits. Les plateformes No-code remodèlent la façon dont les entrepreneurs créent des MVP et des MLP, leur permettant de lancer leurs produits à la fois rapidement et de manière attrayante. Les grandes entreprises technologiques, notamment Stripe, Spotify, Coinbase et Etsy, partagent une approche similaire, ayant lancé leur voyage avec des fonctionnalités minimales appréciées des premiers utilisateurs.

Adopter des outils No-Code pour créer des MLP et des MVP

Les outils No-code offrent une pléthore d'interfaces visuelles drag-and-drop pour le développement Web et d'applications sans écrire de code. Des plates-formes telles que Webflow, Figma et Bubble ont gagné en popularité dans la création de divers produits allant des outils SaaS aux marchés pour des millions d'utilisateurs. Les fondateurs optent pour des outils no-code pour créer leurs MLP plutôt que le codage traditionnel pour trois raisons principales :

Développement rapide : Avec des outils no-code comme Bubble .io , les entrepreneurs peuvent développer des produits fonctionnels et esthétiques en quelques semaines. Personnalisation : Les plates No-code offrent la flexibilité d'adapter les produits, qu'il s'agisse de conception ou d'intégrations, sans compromettre leur vision idéale. Abordabilité : les coûts de développement de produits via des outils no-code sont nettement inférieurs à ceux des techniques de codage conventionnelles. Plusieurs startups utilisant des outils no-code , tels que Bubble .io , ont attiré des millions d'utilisateurs et ont reçu des investissements d'investisseurs renommés dans le monde entier.

Les entrepreneurs peuvent utiliser des plates no-code pour la création de MVP de deux manières :

Apprendre des compétences no-code : En rejoignant des cours et des communautés comme Makerpad, Buildcamp ou 100 Days with No Code , on peut acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour développer le produit souhaité. Ces plateformes offrent de nombreux supports d'apprentissage pour aider à créer des MVP allant des réseaux sociaux aux outils SaaS. Trouvez un développeur no-code : au lieu de payer des frais élevés et de passer trop de temps sur le développement traditionnel, envisagez d'embaucher un développeur no-code via des places de marché de talents comme Upwork , des plateformes axées no-code comme Codemap ou des agences comme Goodspeed . En se concentrant sur le lancement rapide d'un MVP adorable, les entrepreneurs peuvent itérer plus rapidement et utiliser efficacement les commentaires des clients pour s'adapter au marché des produits.

Parmi les plates no-code, AppMaster.io aide spécifiquement les utilisateurs à créer des applications backend, Web et mobiles de manière rentable et efficace. En plus de fournir un puissant outil no-code pour le développement d'applications, AppMaster génère également du code source pour les applications, garantissant l'évolutivité et éliminant la dette technique.