Nel mondo dell'imprenditoria, incontrare il termine "prodotto minimo vitale" (MVP) è abbastanza comune. Tuttavia, il concetto di "prodotto minimo amabile" (MLP) incoraggia gli imprenditori a creare qualcosa che le persone possano amare subito, non solo un prototipo di base. Il fondatore di LinkedIn Reid Hoffman una volta disse: "Se non sei imbarazzato dalla prima versione del tuo prodotto, hai lanciato troppo tardi".

Sebbene l'idea sembri andare contro le MLP, la dichiarazione di Hoffman sottolinea tre elementi fondamentali applicabili alle MLP: l'importanza della velocità, la correzione di presupposti errati e l'apprendimento rapido dal feedback dei clienti. Con la crescente concorrenza nel mondo degli affari, l'esecuzione di un equilibrio tra funzionalità minime e adorabili durante lo sviluppo del prodotto è fondamentale. Le piattaforme No-code stanno rimodellando il modo in cui gli imprenditori creano MVP e MLP, consentendo loro di lanciare i loro prodotti in modo rapido e attraente. Le principali aziende tecnologiche, tra cui Stripe, Spotify, Coinbase ed Etsy, condividono un approccio simile, avendo dato il via ai loro viaggi con funzionalità minime amate dai primi utenti.

Abbraccio di strumenti No-Code per la creazione di MLP e MVP

Gli strumenti No-code offrono una miriade di interfacce visive drag-and-drop per lo sviluppo di app e Web senza scrivere codice. Piattaforme come Webflow, Figma e Bubble hanno guadagnato popolarità nella creazione di vari prodotti che vanno dagli strumenti SaaS ai mercati per milioni di utenti. I fondatori optano per strumenti no-code per creare i loro MLP rispetto alla codifica tradizionale per tre motivi principali:

Sviluppo rapido : con strumenti no-code come Bubble .io , gli imprenditori possono sviluppare prodotti funzionali ed esteticamente gradevoli in poche settimane. Personalizzazione : le piattaforme No-code offrono la flessibilità di personalizzare i prodotti, sia che si tratti di design o integrazioni, senza compromettere la loro visione ideale. Convenienza : i costi di sviluppo del prodotto attraverso strumenti no-code sono significativamente inferiori rispetto alle tecniche di codifica convenzionali. Diverse startup che utilizzano strumenti no-code , come Bubble .io, hanno attratto milioni di utenti e ricevuto investimenti da investitori rinomati a livello globale.

Come creare un MVP con strumenti No-Code

Gli imprenditori possono utilizzare piattaforme no-code per la creazione di MVP in due modi:

Impara le competenze no-code : partecipando a corsi e comunità come Makerpad, Buildcamp o 100 Days with No Code , è possibile acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare il prodotto desiderato. Queste piattaforme offrono abbondanti materiali di apprendimento per aiutare a costruire MVP che vanno dai social network agli strumenti SaaS. Trova uno sviluppatore no-code : invece di pagare tariffe elevate e dedicare troppo tempo allo sviluppo tradizionale, prendi in considerazione l'assunzione di uno sviluppatore no-code attraverso mercati di talenti come Upwork , piattaforme focalizzate no-code come Codemap o agenzie come Goodspeed . Concentrandosi sul lancio tempestivo di un adorabile MVP, gli imprenditori possono iterare più velocemente e utilizzare in modo efficace il feedback dei clienti per ottenere l'adattamento del prodotto al mercato.

Tra le piattaforme no-code, AppMaster.io aiuta specificamente gli utenti a creare applicazioni back-end, web e mobili in modo conveniente ed efficiente. Oltre a fornire un potente strumento no-code per lo sviluppo di app, AppMaster genera anche il codice sorgente per le applicazioni, garantendo la scalabilità ed eliminando il debito tecnico.