W świecie przedsiębiorczości dość często spotyka się termin „minimum viable product” (MVP). Jednak koncepcja „minimalnego produktu godnego miłości” (MLP) zachęca przedsiębiorców do tworzenia czegoś, co ludzie mogą od razu pokochać, a nie tylko podstawowego prototypu. Założyciel LinkedIn, Reid Hoffman, powiedział kiedyś: „Jeśli nie wstydzisz się pierwszej wersji swojego produktu, to znaczy, że wystartowałeś za późno”.

Chociaż pomysł wydaje się być sprzeczny z MLP, oświadczenie Hoffmana podkreśla trzy podstawowe elementy mające zastosowanie do MLP: znaczenie szybkości, korygowanie błędnych założeń i szybkie uczenie się na podstawie opinii klientów. Wraz z rosnącą konkurencją w świecie biznesu kluczowe znaczenie ma zachowanie równowagi między minimalnymi a atrakcyjnymi funkcjami podczas opracowywania produktu. Platformy No-code zmieniają sposób, w jaki przedsiębiorcy tworzą MVP i MLP, umożliwiając im szybkie i atrakcyjne wprowadzanie produktów. Duże firmy technologiczne, w tym Stripe, Spotify, Coinbase i Etsy, mają podobne podejście, rozpoczynając swoją przygodę z minimalnymi funkcjami, które uwielbiają nowi użytkownicy.

Wykorzystanie narzędzi No-Code do tworzenia MLP i MVP

Narzędzia No-code oferują mnóstwo wizualnych interfejsów drag-and-drop do tworzenia stron internetowych i aplikacji bez pisania kodu. Platformy takie jak Webflow, Figma i Bubble zyskały popularność w tworzeniu różnych produktów, od narzędzi SaaS po rynki dla milionów użytkowników. Założyciele wybierają narzędzia no-code do tworzenia MLP zamiast tradycyjnego kodowania z trzech głównych powodów:

Szybki rozwój : dzięki narzędziom no-code takim jak Bubble .io, przedsiębiorcy mogą opracować funkcjonalne i estetyczne produkty w ciągu kilku tygodni. Dostosowywanie : platformy No-code oferują elastyczność dostosowywania produktów, czy to projektu, czy integracji, bez uszczerbku dla ich idealnej wizji. Przystępność cenowa : koszty rozwoju produktu za pomocą narzędzi no-code są znacznie niższe w porównaniu z konwencjonalnymi technikami kodowania. Kilka startupów korzystających z narzędzi no-code , takich jak Bubble .io, przyciągnęło miliony użytkowników i otrzymało inwestycje od renomowanych inwestorów z całego świata.

Jak zbudować MVP za pomocą narzędzi No-Code

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać platformy no-code do tworzenia MVP na dwa sposoby:

Naucz się umiejętności no-code : Dołączając do kursów i społeczności, takich jak Makerpad, Buildcamp lub 100 Days with No Code , można zdobyć wiedzę i umiejętności wymagane do opracowania pożądanego produktu. Platformy te oferują liczne materiały szkoleniowe, które pomagają w tworzeniu MVP, od sieci społecznościowych po narzędzia SaaS. Znajdź programistę no-code : Zamiast płacić wysokie opłaty i spędzać zbyt dużo czasu na tradycyjnym programowaniu, rozważ zatrudnienie programisty no-code za pośrednictwem portali talentów, takich jak Upwork , platform skupionych no-code takich jak Codemap , lub agencji, takich jak Goodspeed . Koncentrując się na szybkim uruchomieniu atrakcyjnego MVP, przedsiębiorcy mogą szybciej iterować i skutecznie wykorzystywać opinie klientów, aby dopasować produkt do rynku.

Spośród platform no-code, AppMaster.io pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne w ekonomiczny i wydajny sposób. Oprócz zapewnienia potężnego narzędzia do tworzenia aplikacji no-code, AppMaster generuje również kod źródłowy aplikacji, zapewniając skalowalność i eliminując dług techniczny.