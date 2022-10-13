Girişimcilik dünyasında 'minimum uygulanabilir ürün' (MVP) terimiyle karşılaşmak oldukça yaygındır. Bununla birlikte, 'minimum sevimli ürün' (MLP) kavramı, girişimcileri yalnızca basit bir prototip değil, insanların hemen sevebilecekleri bir şey yaratmaya teşvik eder. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman bir keresinde "Ürününüzün ilk versiyonundan utanmıyorsanız, piyasaya çok geç çıkmışsınız demektir" demişti.

Fikir MLP'lere aykırı gibi görünse de, Hoffman'ın ifadesi MLP'ler için geçerli olan üç temel öğenin altını çiziyor: hızın önemi, yanlış varsayımları düzeltme ve müşteri geri bildirimlerinden hızlı bir şekilde öğrenme. İş dünyasında artan rekabetle birlikte, ürün geliştirme sırasında minimal ve sevimli özellikler arasında bir denge kurmak çok önemlidir. No-code platformlar, girişimcilerin ürünlerini hem hızlı hem de çekici bir şekilde piyasaya sürmelerini sağlayarak MVP'ler ve MLP'ler oluşturma şeklini yeniden şekillendiriyor. Stripe, Spotify, Coinbase ve Etsy gibi büyük teknoloji şirketleri de benzer bir yaklaşımı paylaşıyor ve yolculuklarına erken benimseyenlerin sevdiği minimal özelliklerle başladılar.

MLP'ler ve MVP'ler Oluşturmak için No-Code Araçları Kullanma

No-code araçlar, kod yazmadan web ve uygulama geliştirme için çok sayıda görsel, drag-and-drop arabirimi sunar. Webflow, Figma ve Bubble gibi platformlar, SaaS araçlarından milyonlarca kullanıcı için pazar yerlerine kadar çeşitli ürünler yaratmada popülerlik kazandı. Kurucular, MLP'lerini geleneksel kodlama yerine oluşturmak için üç ana nedenden dolayı no-code araçları tercih ediyor:

Hızlı Geliştirme : Bubble .io gibi no-code araçlarla girişimciler haftalar içinde işlevsel ve estetik açıdan hoş ürünler geliştirebilirler. Özelleştirme : No-code platformlar, ister tasarım ister entegrasyon olsun, ürünleri ideal vizyonlarından ödün vermeden uyarlama esnekliği sunar. Satın alınabilirlik : no-code araçlar yoluyla ürün geliştirme maliyetleri, geleneksel kodlama teknikleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşüktür. Bubble .io gibi no-code araçlar kullanan birkaç girişim, milyonlarca kullanıcının ilgisini çekti ve dünya çapında ünlü yatırımcılardan yatırım aldı.

No-Code Araçlarla MVP Nasıl Oluşturulur

Girişimciler, MVP oluşturmak için no-code platformları iki şekilde kullanabilir:

no-code becerileri öğrenin : Makerpad, Buildcamp veya 100 Days with No Code gibi kurslara ve topluluklara katılarak, arzu edilen ürünü geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinebilirsiniz. Bu platformlar, sosyal ağlardan SaaS araçlarına kadar MVP'ler oluşturmaya yardımcı olacak çok sayıda öğrenme materyali sunar. no-code bir geliştirici bulun : Yüksek ücretler ödemek ve geleneksel geliştirmeye aşırı zaman harcamak yerine, Upwork gibi yetenek pazarları, Codemap gibi no-code platformlar veya Goodspeed gibi ajanslar aracılığıyla no-code bir geliştirici tutmayı düşünün. Girişimciler, hemen sevimli bir MVP'yi piyasaya sürmeye odaklanarak, ürün-pazar uyumunu sağlamak için müşteri geri bildirimlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde kullanabilirler.

no-code platformlar arasında, AppMaster.io özellikle kullanıcıların uygun maliyetli ve verimli bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. AppMaster , uygulama geliştirme için güçlü bir no-code araç sağlamanın yanı sıra uygulamalar için kaynak kodu oluşturarak ölçeklenebilirliği sağlar ve teknik borcu ortadan kaldırır.