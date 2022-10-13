在创业的世界里，遇到术语“最小可行产品”（MVP）是很常见的。然而，“最小可爱产品”（MLP）的概念鼓励企业家创造出人们可以立即喜欢的东西，而不仅仅是一个基本的原型。 LinkedIn 创始人 Reid Hoffman 曾说过：“如果你对产品的第一个版本不感到尴尬，那你就推出得太晚了。”

虽然这个想法似乎与 MLP 背道而驰，但 Hoffman 的声明强调了适用于 MLP 的三个核心要素：速度的重要性、纠正错误的假设以及从客户反馈中快速学习。随着商业世界竞争的加剧，在产品开发过程中在最小和可爱的功能之间取得平衡至关重要。 No-code平台正在重塑企业家创建 MVP 和 MLP 的方式，使他们能够快速且有吸引力地推出他们的产品。包括Stripe, Spotify, Coinbase和Etsy在内的主要科技公司采用了类似的方法，以早期采用者喜爱的最少功能开始了他们的旅程。

采用No-Code工具构建 MLP 和 MVP

No-code工具为 Web 和应用程序开发提供了大量可视化的drag-and-drop界面，无需编写代码。 Webflow 、Figma 和Bubble等平台在为数百万用户创建从 SaaS 工具到市场的各种产品方面广受欢迎。创始人选择no-code工具来创建他们的 MLP 而不是传统编码，主要原因有以下三个：

快速开发：借助 Bubble .io 等 no-code 工具，企业家可以在数周内开发出实用且美观的产品。 定制： No-code 平台提供了定制产品的灵活性，无论是设计还是集成，都不会影响他们的理想愿景。 可负担性：与传统的编码技术相比，通过 no-code 工具进行的产品开发成本要低得多。一些使用 no-code 工具（例如 Bubble .io）的初创公司已经吸引了数百万用户，并获得了全球知名投资者的投资。

如何使用No-Code工具构建 MVP

企业家可以通过两种方式利用no-code平台创建 MVP：

学习 no-code 技能：通过加入 Makerpad, Buildcamp 或 100 Days with No Code 等课程和社区，人们可以获得开发所需产品所需的知识和技能。这些平台提供丰富的学习材料，以帮助构建从社交网络到 SaaS 工具的 MVP。 寻找 no-code 开发人员：与其支付高额费用并在传统开发上花费过多时间，不如考虑通过 Upwork 等人才市场、 Codemap 等以 no-code 为重点的平台或 Goodspeed 等机构聘用 no-code 开发人员。通过专注于迅速推出可爱的 MVP，企业家可以更快地迭代并有效地利用客户反馈来实现产品市场匹配。

在no-code平台中， AppMaster专门帮助用户以经济高效的方式创建后端、Web 和移动应用程序。除了为应用程序开发提供强大的no-code工具外， AppMaster还为应用程序生成源代码，确保可扩展性和消除技术债务。