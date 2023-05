No mundo do empreendedorismo, encontrar o termo 'produto mínimo viável' (MVP) é bastante comum. No entanto, o conceito de 'produto mínimo adorável' (MLP) incentiva os empreendedores a criar algo que as pessoas possam amar imediatamente, não apenas um protótipo básico. O fundador do LinkedIn, Reid Hoffman, disse uma vez: "Se você não está envergonhado com a primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais".

Embora a ideia pareça ir contra os MLPs, a declaração de Hoffman ressalta três elementos básicos aplicáveis aos MLPs: a importância da velocidade, correção de suposições erradas e aprendizado rápido com o feedback do cliente. Com o aumento da concorrência no mundo dos negócios, é crucial executar um equilíbrio entre recursos mínimos e adoráveis durante o desenvolvimento do produto. As plataformas No-code estão reformulando a forma como os empreendedores criam MVPs e MLPs, permitindo que eles lancem seus produtos de maneira rápida e atraente. As principais empresas de tecnologia, incluindo Stripe, Spotify, Coinbase e Etsy, compartilham uma abordagem semelhante, tendo iniciado suas jornadas com recursos mínimos amados pelos primeiros usuários.

Adotando ferramentas No-Code para criar MLPs e MVPs

As ferramentas No-code oferecem uma infinidade de interfaces visuais drag-and-drop para desenvolvimento da Web e de aplicativos sem escrever código. Plataformas como Webflow, Figma e Bubble ganharam popularidade na criação de vários produtos, desde ferramentas SaaS até mercados para milhões de usuários. Os fundadores optam por ferramentas no-code para criar seus MLPs em vez da codificação tradicional por três motivos principais:

Desenvolvimento rápido : com ferramentas no-code como Bubble , os empreendedores podem desenvolver produtos funcionais e esteticamente agradáveis em semanas. Personalização : as plataformas No-code oferecem flexibilidade para adaptar produtos, seja design ou integrações, sem comprometer sua visão ideal. Acessibilidade : os custos de desenvolvimento de produtos por meio de ferramentas no-code são significativamente mais baixos em comparação com as técnicas de codificação convencionais. Várias startups que utilizam ferramentas no-code , como Bubble .io , atraíram milhões de usuários e receberam investimentos de investidores renomados globalmente.

Como construir um MVP com ferramentas No-Code

Os empreendedores podem utilizar plataformas no-code para criação de MVP de duas maneiras:

Aprenda habilidades no-code : ao ingressar em cursos e comunidades como Makerpad, Buildcamp ou 100 Days with No Code , pode-se adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para desenvolver o produto desejado. Essas plataformas oferecem materiais de aprendizado abundantes para ajudar a criar MVPs, desde redes sociais até ferramentas SaaS. Encontre um desenvolvedor no-code : em vez de pagar taxas altas e gastar tempo excessivo no desenvolvimento tradicional, considere contratar um desenvolvedor no-code por meio de mercados de talentos como Upwork , plataformas focadas em no-code como Codemap ou agências como Goodspeed . Ao se concentrar no lançamento imediato de um MVP adorável, os empreendedores podem iterar mais rapidamente e utilizar com eficácia o feedback do cliente para alcançar o ajuste do produto ao mercado.

Entre as plataformas no-code, AppMaster.io ajuda especificamente os usuários a criar aplicativos de back-end, web e móveis de maneira econômica e eficiente. Além de fornecer uma poderosa ferramenta no-code para desenvolvimento de aplicativos, AppMaster também gera código-fonte para aplicativos, garantindo escalabilidade e eliminando dívidas técnicas.