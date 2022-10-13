في عالم ريادة الأعمال ، تعتبر مواجهة مصطلح "الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق" (MVP) أمرًا شائعًا جدًا. ومع ذلك ، فإن مفهوم "الحد الأدنى من المنتج المحبوب" (MLP) يشجع رواد الأعمال على إنشاء شيء يمكن للناس أن يحبه على الفور ، وليس مجرد نموذج أولي أساسي. قال مؤسس LinkedIn Reid Hoffman ذات مرة: "إذا لم تشعر بالحرج من الإصدار الأول من منتجك ، فقد بدأت بعد فوات الأوان."

بينما يبدو أن الفكرة تتعارض مع MLPs ، يؤكد بيان هوفمان على ثلاثة عناصر أساسية تنطبق على MLPs: أهمية السرعة ، وتصحيح الافتراضات الخاطئة ، والتعلم بسرعة من ملاحظات العملاء. مع تزايد المنافسة في عالم الأعمال ، فإن تحقيق توازن بين الحد الأدنى والميزات المحببة أثناء تطوير المنتج أمر بالغ الأهمية. تعمل المنصات No-code على إعادة تشكيل كيفية قيام رواد الأعمال بإنشاء MVPs و MLPs ، مما يمكنهم من إطلاق منتجاتهم بسرعة وجاذبية. تشترك شركات التكنولوجيا الكبرى ، بما في ذلك Stripe, Spotify, Coinbase و Etsy ، في نهج مماثل ، حيث بدأت رحلاتها مع الحد الأدنى من الميزات التي يحبها المستخدمون الأوائل.

احتضان أدوات No-Code لبناء MLPs و MVPs

توفر أدوات No-code عددًا كبيرًا من واجهات drag-and-drop لتطوير الويب والتطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية. اكتسبت المنصات مثل Webflow و Figma و Bubble شعبية في إنشاء منتجات متنوعة تتراوح من أدوات SaaS إلى الأسواق لملايين المستخدمين. يختار المؤسسون أدوات no-code لإنشاء MLPs الخاصة بهم على الترميز التقليدي لثلاثة أسباب رئيسية:

  1. التطوير السريع : باستخدام أدوات no-code مثل Bubble.io ، يمكن لرجال الأعمال تطوير منتجات عملية وجمالية في غضون أسابيع.
  2. التخصيص : توفر الأنظمة No-code المرونة لتصميم المنتجات ، سواء كان ذلك تصميمًا أو تكاملًا ، دون المساومة على رؤيتها المثالية.
  3. القدرة على تحمل التكاليف : تكاليف تطوير المنتج من خلال أدوات no-code أقل بكثير مقارنة بتقنيات الترميز التقليدية. اجتذبت العديد من الشركات الناشئة التي تستخدم أدوات no-code ، مثل Bubble.io ، ملايين المستخدمين وتلقت استثمارات من مستثمرين مشهورين على مستوى العالم.

كيفية بناء MVP باستخدام أدوات No-Code

يمكن لرواد الأعمال استخدام الأنظمة no-code لإنشاء MVP بطريقتين:

  1. تعلم مهارات no-code : من خلال الانضمام إلى الدورات التدريبية والمجتمعات مثل Makerpad, Buildcamp أو 100 Days with No Code ، يمكن للمرء اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير المنتج المطلوب. توفر هذه المنصات مواد تعليمية وفيرة للمساعدة في بناء MVPs بدءًا من الشبكات الاجتماعية إلى أدوات SaaS.
  2. ابحث عن مطور no-code : بدلاً من دفع رسوم عالية وقضاء وقت طويل في التطوير التقليدي ، فكر في الاستعانة بمطور no-code من خلال أسواق المواهب مثل Upwork ، أو الأنظمة الأساسية التي no-code مثل Codemap ، أو وكالات مثل Goodspeed. من خلال التركيز على إطلاق MVP المحبوب على الفور ، يمكن لرجال الأعمال التكرار بشكل أسرع والاستفادة الفعالة من ملاحظات العملاء لتحقيق ملاءمة المنتج مع السوق.

من بين الأنظمة no-code ، يساعد AppMaster.io المستخدمين بشكل خاص على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية. إلى جانب توفير أداة قوية no-code لتطوير التطبيقات ، يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء كود مصدر للتطبيقات ، مما يضمن قابلية التوسع والقضاء على الديون التقنية.