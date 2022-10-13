في عالم ريادة الأعمال ، تعتبر مواجهة مصطلح "الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق" (MVP) أمرًا شائعًا جدًا. ومع ذلك ، فإن مفهوم "الحد الأدنى من المنتج المحبوب" (MLP) يشجع رواد الأعمال على إنشاء شيء يمكن للناس أن يحبه على الفور ، وليس مجرد نموذج أولي أساسي. قال مؤسس LinkedIn Reid Hoffman ذات مرة: "إذا لم تشعر بالحرج من الإصدار الأول من منتجك ، فقد بدأت بعد فوات الأوان."

بينما يبدو أن الفكرة تتعارض مع MLPs ، يؤكد بيان هوفمان على ثلاثة عناصر أساسية تنطبق على MLPs: أهمية السرعة ، وتصحيح الافتراضات الخاطئة ، والتعلم بسرعة من ملاحظات العملاء. مع تزايد المنافسة في عالم الأعمال ، فإن تحقيق توازن بين الحد الأدنى والميزات المحببة أثناء تطوير المنتج أمر بالغ الأهمية. تعمل المنصات No-code على إعادة تشكيل كيفية قيام رواد الأعمال بإنشاء MVPs و MLPs ، مما يمكنهم من إطلاق منتجاتهم بسرعة وجاذبية. تشترك شركات التكنولوجيا الكبرى ، بما في ذلك Stripe, Spotify, Coinbase و Etsy ، في نهج مماثل ، حيث بدأت رحلاتها مع الحد الأدنى من الميزات التي يحبها المستخدمون الأوائل.

احتضان أدوات No-Code لبناء MLPs و MVPs

توفر أدوات No-code عددًا كبيرًا من واجهات drag-and-drop لتطوير الويب والتطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية. اكتسبت المنصات مثل Webflow و Figma و Bubble شعبية في إنشاء منتجات متنوعة تتراوح من أدوات SaaS إلى الأسواق لملايين المستخدمين. يختار المؤسسون أدوات no-code لإنشاء MLPs الخاصة بهم على الترميز التقليدي لثلاثة أسباب رئيسية:

التطوير السريع : باستخدام أدوات no-code مثل Bubble .io ، يمكن لرجال الأعمال تطوير منتجات عملية وجمالية في غضون أسابيع. التخصيص : توفر الأنظمة No-code المرونة لتصميم المنتجات ، سواء كان ذلك تصميمًا أو تكاملًا ، دون المساومة على رؤيتها المثالية. القدرة على تحمل التكاليف : تكاليف تطوير المنتج من خلال أدوات no-code أقل بكثير مقارنة بتقنيات الترميز التقليدية. اجتذبت العديد من الشركات الناشئة التي تستخدم أدوات no-code ، مثل Bubble .io ، ملايين المستخدمين وتلقت استثمارات من مستثمرين مشهورين على مستوى العالم.

كيفية بناء MVP باستخدام أدوات No-Code

يمكن لرواد الأعمال استخدام الأنظمة no-code لإنشاء MVP بطريقتين:

تعلم مهارات no-code : من خلال الانضمام إلى الدورات التدريبية والمجتمعات مثل Makerpad, Buildcamp أو 100 Days with No Code ، يمكن للمرء اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير المنتج المطلوب. توفر هذه المنصات مواد تعليمية وفيرة للمساعدة في بناء MVPs بدءًا من الشبكات الاجتماعية إلى أدوات SaaS. ابحث عن مطور no-code : بدلاً من دفع رسوم عالية وقضاء وقت طويل في التطوير التقليدي ، فكر في الاستعانة بمطور no-code من خلال أسواق المواهب مثل Upwork ، أو الأنظمة الأساسية التي no-code مثل Codemap ، أو وكالات مثل Goodspeed . من خلال التركيز على إطلاق MVP المحبوب على الفور ، يمكن لرجال الأعمال التكرار بشكل أسرع والاستفادة الفعالة من ملاحظات العملاء لتحقيق ملاءمة المنتج مع السوق.

من بين الأنظمة no-code ، يساعد AppMaster.io المستخدمين بشكل خاص على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية. إلى جانب توفير أداة قوية no-code لتطوير التطبيقات ، يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء كود مصدر للتطبيقات ، مما يضمن قابلية التوسع والقضاء على الديون التقنية.