En el mundo del emprendimiento, es bastante común encontrarse con el término 'producto mínimo viable' (MVP). Sin embargo, el concepto de 'producto mínimo adorable' (MLP) alienta a los empresarios a crear algo que la gente pueda amar de inmediato, no solo un prototipo básico. El fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, dijo una vez: "Si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo has lanzado demasiado tarde".

Si bien la idea parece ir en contra de las MLP, la declaración de Hoffman destaca tres elementos centrales aplicables a las MLP: la importancia de la velocidad, la corrección de suposiciones erróneas y el aprendizaje rápido de los comentarios de los clientes. Con una competencia cada vez mayor en el mundo de los negocios, es crucial ejecutar un equilibrio entre características mínimas y adorables durante el desarrollo del producto. Las plataformas No-code están remodelando la forma en que los empresarios crean MVP y MLP, lo que les permite lanzar sus productos de manera rápida y atractiva. Las principales empresas de tecnología, incluidas Stripe, Spotify, Coinbase y Etsy, comparten un enfoque similar, ya que comenzaron sus viajes con funciones mínimas amadas por los primeros usuarios.

Adoptar herramientas No-Code para crear MLP y MVP

Las herramientas No-code ofrecen una gran cantidad de interfaces visuales drag-and-drop para el desarrollo web y de aplicaciones sin escribir código. Plataformas como Webflow, Figma y Bubble han ganado popularidad en la creación de varios productos que van desde herramientas SaaS hasta mercados para millones de usuarios. Los fundadores optan por herramientas no-code para crear sus MLP en lugar de la codificación tradicional por tres razones principales:

Desarrollo rápido : con herramientas no-code como Bubble .io, los empresarios pueden desarrollar productos funcionales y estéticamente agradables en cuestión de semanas. Personalización : las plataformas No-code ofrecen la flexibilidad de personalizar productos, ya sea diseño o integraciones, sin comprometer su visión ideal. Asequibilidad : los costos de desarrollo de productos a través de herramientas no-code son significativamente más bajos en comparación con las técnicas de codificación convencionales. Varias nuevas empresas que utilizan herramientas no-code , como Bubble .io, han atraído a millones de usuarios y recibido inversiones de inversores de renombre a nivel mundial.

Cómo construir un MVP con herramientas No-Code

Los empresarios pueden utilizar plataformas no-code para la creación de MVP de dos maneras:

Aprenda habilidades no-code : al unirse a cursos y comunidades como Makerpad, Buildcamp o 100 Days with No Code , uno puede adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar el producto deseado. Estas plataformas ofrecen abundantes materiales de aprendizaje para ayudar a construir MVP que van desde redes sociales hasta herramientas SaaS. Encuentre un desarrollador no-code : en lugar de pagar tarifas altas y dedicar demasiado tiempo al desarrollo tradicional, considere contratar a un desarrollador no-code a través de mercados de talentos como Upwork , plataformas enfocadas no-code como Codemap o agencias como Goodspeed . Al centrarse en lanzar un MVP adorable con prontitud, los empresarios pueden iterar más rápido y utilizar de manera efectiva los comentarios de los clientes para lograr el ajuste del producto al mercado.

Entre las plataformas no-code, AppMaster.io ayuda específicamente a los usuarios a crear aplicaciones back-end, web y móviles de manera rentable y eficiente. Además de proporcionar una poderosa herramienta no-code para el desarrollo de aplicaciones, AppMaster también genera código fuente para aplicaciones, lo que garantiza la escalabilidad y elimina la deuda técnica.