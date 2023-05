In de wereld van het ondernemerschap komt de term 'minimaal levensvatbaar product' (MVP) vrij vaak voor. Het concept van 'minimum lovable product' (MLP) moedigt ondernemers echter aan om iets te creëren waar mensen meteen van kunnen houden, niet alleen een basisprototype. LinkedIn-oprichter Reid Hoffman zei ooit: "Als je je niet schaamt voor de eerste versie van je product, ben je te laat gelanceerd."

Hoewel het idee in strijd lijkt te zijn met MLP's, onderstreept Hoffmans verklaring drie kernelementen die van toepassing zijn op MLP's: het belang van snelheid, het corrigeren van verkeerde aannames en het snel leren van feedback van klanten. Met toenemende concurrentie in de zakenwereld is het van cruciaal belang om tijdens de productontwikkeling een balans te vinden tussen minimale en sympathieke functies. No-code platforms veranderen de manier waarop ondernemers MVP's en MLP's creëren, waardoor ze hun producten zowel snel als aantrekkelijk kunnen lanceren. Grote technologiebedrijven, waaronder Stripe, Spotify, Coinbase en Etsy, delen een vergelijkbare aanpak en zijn hun reis begonnen met minimale functies die geliefd zijn bij early adopters.

No-code tools bieden een overvloed aan visuele, drag-and-drop interfaces voor web- en app-ontwikkeling zonder code te hoeven schrijven. Platforms zoals Webflow, Figma en Bubble zijn populair geworden door het creëren van verschillende producten, variërend van SaaS-tools tot marktplaatsen voor miljoenen gebruikers. Oprichters kiezen om drie belangrijke redenen voor tools no-code om hun MLP's te maken in plaats van traditionele codering:

Snelle ontwikkeling : met tools no-code zoals Bubble .io kunnen ondernemers binnen enkele weken functionele en esthetisch aantrekkelijke producten ontwikkelen. Aanpassing : No-code platforms bieden de flexibiliteit om producten op maat te maken, of het nu gaat om ontwerp of integraties, zonder afbreuk te doen aan hun ideale visie. Betaalbaarheid : de kosten voor productontwikkeling via tools no-code zijn aanzienlijk lager in vergelijking met conventionele codeertechnieken. Verschillende startups die gebruikmaken van tools no-code , zoals Bubble .io , hebben miljoenen gebruikers aangetrokken en wereldwijd investeringen ontvangen van gerenommeerde investeerders.

Ondernemers kunnen op twee manieren platforms no-code gebruiken voor het maken van MVP's:

Leer no-code vaardigheden : door deel te nemen aan cursussen en communities zoals Makerpad, Buildcamp of 100 Days with No Code , kan men de kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het gewenste product te ontwikkelen. Deze platforms bieden een overvloed aan leermateriaal om MVP's te helpen bouwen, variërend van sociale netwerken tot SaaS-tools. Zoek een no-code ontwikkelaar : in plaats van hoge kosten te betalen en buitensporige tijd te besteden aan traditionele ontwikkeling, kunt u overwegen een no-code ontwikkelaar in te huren via talentenmarkten zoals Upwork , op no-code gerichte platforms zoals Codemap of bureaus zoals Goodspeed . Door zich te concentreren op het snel lanceren van een sympathieke MVP, kunnen ondernemers sneller itereren en feedback van klanten effectief gebruiken om product-marktfit te bereiken.

Van de no-code platforms helpt AppMaster.io gebruikers specifiek om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren op een kosteneffectieve en efficiënte manier. Naast het bieden van een krachtige tool no-code voor app-ontwikkeling, genereert AppMaster ook broncode voor applicaties, waardoor schaalbaarheid wordt gegarandeerd en technische schulden worden geëlimineerd.