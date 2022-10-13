В мире предпринимательства довольно часто встречается термин «минимально жизнеспособный продукт» (MVP). Однако концепция «минимально привлекательного продукта» (MLP) побуждает предпринимателей создавать то, что люди могут сразу полюбить, а не просто базовый прототип. Основатель LinkedIn Рид Хоффман однажды сказал: «Если вас не смущает первая версия вашего продукта, значит, вы запустили его слишком поздно».

Хотя эта идея, кажется, идет вразрез с MLP, заявление Хоффмана подчеркивает три основных элемента, применимых к MLP: важность скорости, исправление неправильных предположений и быстрое обучение на основе отзывов клиентов. В условиях растущей конкуренции в деловом мире соблюдение баланса между минимальными и привлекательными функциями во время разработки продукта имеет решающее значение. Платформы No-code меняют то, как предприниматели создают MVP и MLP, позволяя им быстро и привлекательно запускать свои продукты. Крупные технологические компании, в том числе Stripe, Spotify, Coinbase и Etsy, придерживаются аналогичного подхода, начав свой путь с минимальным набором функций, столь любимых ранними пользователями.

Использование инструментов No-Code для создания MLP и MVP

Инструменты No-code предлагают множество визуальных интерфейсов drag-and-drop для веб-разработки и разработки приложений без написания кода. Такие платформы, как Webflow, Figma и Bubble, завоевали популярность при создании различных продуктов, от инструментов SaaS до торговых площадок для миллионов пользователей. Основатели выбирают инструменты no-code для создания своих MLP вместо традиционного кодирования по трем основным причинам:

Быстрая разработка . С помощью таких инструментов no-code как Bubble .io, предприниматели могут разрабатывать функциональные и эстетически привлекательные продукты в течение нескольких недель. Кастомизация : Платформы No-code предлагают гибкость для адаптации продуктов, будь то дизайн или интеграция, без ущерба для их идеального видения. Доступность : Затраты на разработку продукта с помощью инструментов no-code значительно ниже по сравнению с традиционными методами кодирования. Несколько стартапов, использующих инструменты no-code , такие как Bubble .io, привлекли миллионы пользователей и получили инвестиции от известных инвесторов со всего мира.

Как создать MVP с помощью инструментов No-Code

Предприниматели могут использовать платформы no-code для создания MVP двумя способами:

Изучите навыки работы no-code . Присоединившись к курсам и сообществам, таким как Makerpad, Buildcamp или 100 Days with No Code , можно приобрести знания и навыки, необходимые для разработки желаемого продукта. Эти платформы предлагают множество учебных материалов, помогающих создавать MVP, начиная от социальных сетей и заканчивая инструментами SaaS. Найдите разработчика no-code : вместо того, чтобы платить высокие гонорары и тратить слишком много времени на традиционную разработку, подумайте о том, чтобы нанять разработчика no-code через рынки талантов, такие как Upwork , платформы, ориентированные no-code такие как Codemap , или агентства, такие как Goodspeed . Сосредоточившись на скорейшем запуске привлекательного MVP, предприниматели могут быстрее выполнять итерации и эффективно использовать отзывы клиентов для достижения соответствия продукта рынку.

Среди платформ no-code AppMaster.io особенно помогает пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения экономичным и эффективным способом. Помимо предоставления мощного инструмента для разработки приложений no-code, AppMaster также генерирует исходный код для приложений, обеспечивая масштабируемость и устраняя технический долг.