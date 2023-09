L'assistant d'IA révolutionnaire de Floworks va redéfinir la manière dont les professionnels interagissent avec les logiciels

Propulsé par la technologie de l'IA, Floworks s'est lancé dans un voyage ambitieux visant à redéfinir la manière dont les professionnels interagissent avec leurs outils logiciels quotidiens. Au lieu que les employés soient accablés de responsabilités d'entreprise monotones, la vision audacieuse des fondateurs de Floworks, Sudipta Biswas et Sarthak Shrivastava, est de confier ces tâches à un assistant IA.

Le duo dynamique a récemment révélé avoir obtenu un investissement de démarrage de 1,5 million de dollars, marquant une étape importante alors que le duo consolide sa place parmi la cohorte Winter '23 de Y Combinator. L'investisseur estimé Vinod Khosla, dont les précieux commentaires ont encouragé Biswas et Shrivastava à voir plus grand, a laissé une marque indélébile sur leur parcours. La direction de Floworks doit beaucoup à leur interaction.

Décrivant l'offre dans une interview, Biswas a souligné : « Notre produit est fondamentalement un assistant IA, capable d'interagir avec une large gamme d'outils logiciels, notamment Gmail, Google Calendar et Salesforce, avec lesquels les travailleurs du savoir interagissent quotidiennement. L’objectif est d’accélérer l’achèvement des tâches grâce à des instructions simples en langage naturel.

Malgré l’essor de l’automatisation, Floworks n’est pas conçu pour licencier des employés. Il vise plutôt à améliorer l’expérience de travail des employés en prenant en charge des tâches banales, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches plus complexes.

Actuellement, Floworks se concentre sur les scénarios de vente tout en prenant en charge plusieurs applications telles que HubSpot, Salesforce, Google Docs, Google Calendar et Gmail. Cependant, le plan est d'intégrer progressivement davantage d'applications pour répondre aux opérations, aux produits et aux autres facettes d'une entreprise.

Les utilisateurs peuvent accéder à l'application Web Floworks et commencer leur voyage en se connectant aux applications pertinentes. À partir de là, ils peuvent exploiter l'assistant Floworks via Slack, où ils demandent au robot en langage simple d'effectuer des tâches spécifiques. Cela peut inclure l'ajout de nouveaux contacts à la base de données CRM, la création d'invitations de calendrier ou la rédaction et l'envoi d'e-mails de présentation.

Chaque action demandée déclenche une notification de confirmation de la part de l'assistant Floworks. Si des informations complémentaires ou des éclaircissements sont nécessaires, l'assistant lance instinctivement une demande de conversation dans Slack. Les fondateurs visent également le prochain support de Microsoft Teams.

Le projet est actuellement en phase bêta avec plusieurs clients payants. Biswas et Shrivastava ont signalé un ARR proche de 250 000 $. À l’avenir, ils prévoient d’explorer les opportunités de croissance des revenus via des partenariats avec divers contributeurs de canaux.

Remarquée pour son caractère unique, la solution Floworks encourage l'interopérabilité entre plusieurs applications, la distinguant ainsi des grandes entreprises qui se concentrent généralement sur leurs propres familles de produits. Malgré les inquiétudes quant à la capacité des acteurs du marché à créer une solution comparable, les cofondateurs restent enthousiastes, espérant dépasser la concurrence grâce à la fonctionnalité multi-applications de leur produit. « La diversité est essentielle pour créer un produit que nous aspirons à créer. Nous envisageons que notre produit révolutionne la façon dont les logiciels ont toujours été utilisés depuis leur création », a déclaré Shrivastava.