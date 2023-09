Baanbrekende AI-assistent van Flowworks gaat opnieuw definiëren hoe professionals met software omgaan

Aangedreven door AI-technologie is Floworks begonnen aan een ambitieuze reis om opnieuw te definiëren hoe professionals omgaan met hun dagelijkse softwaretools. In plaats van dat werknemers worden belast met eentonige bedrijfsverantwoordelijkheden, is de gedurfde visie van de oprichters van Floworks, Sudipta Biswas en Sarthak Shrivastava, om deze taken te laten uitvoeren door een AI-assistent.

Het dynamische duo maakte onlangs bekend dat ze $1,5 miljoen aan zaadinvesteringen binnenhaalden, wat een belangrijke mijlpaal markeert nu het paar hun plaats in het Winter '23-cohort van de Y Combinator verstevigt. De gewaardeerde investeerder Vinod Khosla, wiens waardevolle feedback Biswas en Shrivastava aanmoedigde om groter te denken, heeft een onuitwisbare stempel op hun reis gedrukt. De richting van Floworks heeft veel te danken aan hun interactie.

Biswas beschreef het aanbod in een interview en schetste het volgende: “Ons product is in wezen een AI-assistent, die in staat is om te communiceren met een breed scala aan softwaretools, waaronder Gmail, Google Agenda en Salesforce, waar kenniswerkers dagelijks mee bezig zijn. Het doel is om de voltooiing van taken te bespoedigen door middel van eenvoudige instructies in natuurlijke taal.”

Ondanks de opkomst van de automatisering is Floworks niet bedoeld om medewerkers te ontslaan. In plaats daarvan wil het de werkervaring van werknemers verbeteren door alledaagse taken over te nemen, waardoor ze zich kunnen concentreren op complexere taken.

Momenteel concentreert Floworks zich op het verzorgen van verkoopscenario's en ondersteunt het verschillende applicaties zoals HubSpot, Salesforce, Google Docs, Google Agenda en Gmail. Het plan is echter om geleidelijk meer applicaties te integreren om tegemoet te komen aan de activiteiten, producten en andere facetten van een bedrijf.

Gebruikers hebben toegang tot de Floworks webapp en kunnen hun reis beginnen door in te loggen op de relevante applicaties. Van daaruit kunnen ze via Slack de Floworks assistent gebruiken, waar ze de bot in duidelijke taal instrueren om specifieke taken uit te voeren. Dit kan het toevoegen van nieuwe contacten aan de CRM-database omvatten, het maken van agenda-uitnodigingen of het opstellen en verzenden van inleidende e-mails.

Elke gevraagde actie activeert een bevestigingsmelding van de Floworks assistent. Mocht er aanvullende informatie of verduidelijking nodig zijn, dan lanceert de assistent instinctief een gespreksverzoek in Slack. De oprichters hebben ook hun zinnen gezet op de komende ondersteuning voor Microsoft Teams.

Het project bevindt zich momenteel in de bètafase met verschillende betalende klanten. Biswas en Shrivastava rapporteerden een ARR van bijna $ 250.000. In de toekomst zijn ze van plan de mogelijkheden voor omzetgroei te verkennen via partnerschappen met verschillende kanaalbijdragers.

De Floworks oplossing staat bekend om zijn unieke karakter en stimuleert de interoperabiliteit tussen verschillende applicaties, waardoor deze zich onderscheidt van grotere bedrijven die zich doorgaans op hun eigen productfamilies concentreren. Te midden van zorgen over het vermogen van gevestigde marktpartijen om een ​​vergelijkbare oplossing te creëren, blijven de mede-oprichters enthousiast, in de hoop boven de concurrentie uit te stijgen dankzij de functionaliteit voor meerdere toepassingen van hun product. “Diversiteit is de sleutel tot het creëren van een product dat we willen bouwen. We zien ons product als een revolutie in de manier waarop software sinds het begin altijd is gebruikt”, aldus Shrivastava.