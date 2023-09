Przełomowy asystent AI firmy Floworks zdefiniuje na nowo sposób, w jaki profesjonaliści korzystają z oprogramowania

Napędzana technologią sztucznej inteligencji Floworks wyruszyła w ambitną podróż mającą na celu przedefiniowanie sposobu, w jaki profesjonaliści korzystają z codziennych narzędzi programowych. Zamiast obarczać pracowników monotonnymi obowiązkami korporacyjnymi, odważna wizja założycieli Floworks, Sudipty Biswasa i Sarthaka Shrivastavy, polega na zlecaniu tych zadań asystentowi AI.

Ten dynamiczny duet ujawnił niedawno, że pozyskał 1,5 miliona dolarów na inwestycję zalążkową, co stanowi ważny kamień milowy w umacnianiu się ich miejsca w kohorcie Y Combinator Winter '23. Ceniony inwestor Vinod Khosla, którego cenne uwagi zachęciły Biswasa i Shrivastavę do szerszego myślenia, pozostawił niezatarty ślad w ich podróży. Kierunek Floworks wiele zawdzięcza ich interakcji.

Opisując ofertę w wywiadzie, Biswas tak opisał: „Nasz produkt to zasadniczo asystent AI, który może wchodzić w interakcję z różnorodnymi narzędziami programowymi, w tym Gmailem, Kalendarzem Google i Salesforce, z których na co dzień korzystają pracownicy wiedzy. Celem jest przyspieszenie wykonania zadań poprzez proste instrukcje w języku naturalnym.”

Pomimo wzrostu automatyzacji, Floworks nie został zaprojektowany tak, aby zwalniać pracowników. Zamiast tego ma na celu poprawę doświadczenia zawodowego pracowników poprzez przejęcie przyziemnych obowiązków, umożliwiając im skupienie się na bardziej złożonych zadaniach.

Obecnie Floworks koncentruje się na zaspokajaniu scenariuszy sprzedaży, jednocześnie obsługując kilka aplikacji, takich jak HubSpot, Salesforce, Dokumenty Google, Kalendarz Google i Gmail. Planuje się jednak stopniową integrację większej liczby aplikacji w celu obsługi operacji, produktów i innych aspektów firmy.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji internetowej Floworks i rozpocząć swoją podróż logując się do odpowiednich aplikacji. Stamtąd mogą wykorzystać asystenta Floworks za pośrednictwem Slack, gdzie instruują bota prostym językiem, aby wykonał określone zadania. Może to obejmować dodawanie nowych kontaktów do bazy danych CRM, tworzenie zaproszeń w kalendarzu lub przygotowywanie i wysyłanie wstępnych wiadomości e-mail.

Każda żądana akcja wyzwala powiadomienie z potwierdzeniem od asystenta Floworks. Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, asystent instynktownie uruchamia prośbę o rozmowę w Slack. Założyciele mają także na celu przyszłe wsparcie dla Microsoft Teams.

Projekt jest obecnie w fazie beta z kilkoma płacącymi klientami. Biswas i Shrivastava zgłosili, że ARR wynosi prawie 250 000 dolarów. W przyszłości planują zbadać możliwości wzrostu przychodów poprzez współpracę z różnymi dostawcami kanałów.

Zaprojektowane ze względu na swoją wyjątkowość rozwiązanie Floworks zapewnia interoperacyjność w kilku aplikacjach, co odróżnia je od większych korporacji, które zazwyczaj skupiają się na własnych rodzinach produktów. W obliczu obaw, czy przedsiębiorstwa zasiedziałe na rynku będą w stanie stworzyć porównywalne rozwiązanie, współzałożyciele nie tracą entuzjazmu, mając nadzieję, że wyprzedzą konkurencję dzięki funkcjonalności ich produktu w wielu zastosowaniach. „Różnorodność jest kluczem do stworzenia produktu, który pragniemy zbudować. Wyobrażamy sobie, że nasz produkt zrewolucjonizuje sposób, w jaki oprogramowanie było używane od jego powstania” – stwierdził Shrivastava.