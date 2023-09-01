Floworks 的突破性人工智能助手将重新定义专业人士使用软件的方式

在人工智能技术的推动下， Floworks踏上了雄心勃勃的旅程，重新定义专业人士与其日常软件工具的交互方式。 Floworks创始人 Sudipta Biswas 和 Sarthak Shrivastava 的大胆愿景是让人工智能助理来执行这些任务，而不是让员工背负单调的企业责任。

这对充满活力的二人组最近透露获得了 150 万美元的种子投资，这标志着一个重要的里程碑，因为这对搭档巩固了他们在 Y Combinator 的 Winter '23 队列中的地位。受人尊敬的投资者维诺德·科斯拉 (Vinod Khosla) 的宝贵反馈鼓励 Biswas 和 Shrivastava 大胆思考，在他们的旅程中留下了不可磨灭的印记。 Floworks的发展方向很大程度上归功于他们的互动。

Biswas 在接受采访时描述该产品时表示：“我们的产品从根本上来说是一款人工智能助手，能够与知识工作者日常使用的各种软件工具进行交互，包括 Gmail、Google Calendar 和 Salesforce。目标是通过自然语言的简单指令加快完成任务。”

尽管自动化不断兴起， Floworks设计目的并不是要裁员。相反，它的目的是通过接管日常职责来增强员工的工作体验，使他们能够专注于更复杂的任务。

目前， Floworks以迎合销售场景为中心，同时支持HubSpot、Salesforce、Google Docs、Google Calendar和Gmail等多种应用程序。然而，计划是逐步集成更多应用程序，以满足公司的运营、产品和其他方面的需求。

用户可以访问Floworks Web 应用程序，并通过登录相关应用程序开始他们的旅程。从那里，他们可以通过Slack利用Floworks助手，用简单的语言指示机器人执行特定任务。这可能包括向 CRM 数据库添加新联系人、创建日历邀请或起草和发送介绍性电子邮件。

每个请求的操作都会触发来自Floworks助手的确认通知。如果需要更多信息或澄清，助理会本能地在Slack中发起对话请求。创始人还着眼于即将推出的对 Microsoft Teams 的支持。

该项目目前正处于测试阶段，有几个付费客户。 Biswas 和 Shrivastava 报告的 ARR 接近 250,000 美元。展望未来，他们计划通过与各种渠道贡献者的合作来探索收入增长机会。

Floworks解决方案以其独特性而闻名，它鼓励跨多个应用程序的互操作性，使其与通常专注于自己的产品系列的大型公司区分开来。尽管人们担心市场现有企业是否有能力创建类似的解决方案，但联合创始人仍然充满斗志，希望凭借其产品的跨应用功能在竞争中脱颖而出。 “多样性是创造我们渴望打造的产品的关键。我们希望我们的产品能够彻底改变软件自诞生以来的使用方式。”Shrivastava 说道。