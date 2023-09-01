مساعد الذكاء الاصطناعي الرائد من Floworks مصمم لإعادة تعريف كيفية تفاعل المحترفين مع البرامج

بدأت Floworks ، مدفوعة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في رحلة طموحة لإعادة تعريف كيفية تفاعل المحترفين مع أدواتهم البرمجية اليومية. فبدلاً من تحميل الموظفين أعباء مسؤوليات الشركة الرتيبة، تتمثل الرؤية الجريئة لمؤسسي Floworks ، سوديبتا بيسواس وسارثاك شريفاستافا، في تنفيذ هذه المهام بواسطة مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي.

كشف الثنائي الديناميكي مؤخرًا عن حصوله على 1.5 مليون دولار من الاستثمار الأولي، مما يمثل إنجازًا هامًا حيث يعزز الزوج مكانه بين مجموعة Y Combinator's Winter '23. المستثمر المحترم فينود خوسلا، الذي شجعت تعليقاته القيمة بيسواس وشريفاستافا على التفكير بشكل أكبر، ترك بصمة لا تمحى في رحلتهم. يرجع الفضل في اتجاه Floworks كثيرًا إلى تفاعلهم.

وفي وصف العرض في إحدى المقابلات، أوضح بيسواس قائلاً: "منتجنا هو في الأساس مساعد للذكاء الاصطناعي، قادر على التفاعل مع مجموعة متنوعة من أدوات البرامج بما في ذلك Gmail وتقويم Google وSalesforce التي يتفاعل معها العاملون في مجال المعرفة بشكل يومي. والهدف هو تسريع إنجاز المهام من خلال تعليمات بسيطة باللغة الطبيعية.

على الرغم من ظهور الأتمتة، Floworks لم يتم تصميمه لجعل الموظفين زائدين عن الحاجة. وبدلاً من ذلك، يهدف إلى تعزيز تجربة العمل للموظفين من خلال تولي الواجبات الدنيوية، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا.

حاليًا، تركز Floworks على تلبية سيناريوهات المبيعات مع دعم العديد من التطبيقات مثل HubSpot وSalesforce وGoogle Docs وGoogle Calendar وGmail. ومع ذلك، تتمثل الخطة في دمج المزيد من التطبيقات تدريجيًا لتلبية احتياجات العمليات والمنتجات والجوانب الأخرى للشركة.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق الويب Floworks وبدء رحلتهم عن طريق تسجيل الدخول إلى التطبيقات ذات الصلة. ومن هناك، يمكنهم الاستفادة من مساعد Floworks عبر Slack ، حيث يقومون بإرشاد الروبوت بلغة واضحة لأداء مهام محددة. يمكن أن يشمل ذلك إضافة جهات اتصال جديدة إلى قاعدة بيانات CRM، أو إنشاء دعوات تقويم، أو صياغة رسائل بريد إلكتروني تمهيدية وإرسالها.

يؤدي كل إجراء مطلوب إلى ظهور إشعار تأكيد من مساعد Floworks. إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات أو توضيحات إضافية، فسيطلق المساعد بشكل غريزي طلب محادثة في Slack. يضع المؤسسون أيضًا أنظارهم على الدعم القادم لـ Microsoft Teams.

المشروع حاليًا في مرحلته التجريبية مع العديد من العملاء الذين يدفعون. أفاد Biswas وSrivastava أن معدل العائد السنوي يقترب من 250 ألف دولار. للمضي قدمًا، يخططون لاستكشاف فرص نمو الإيرادات من خلال الشراكات مع مختلف المساهمين في القنوات.

بفضل تفرده، يشجع حل Floworks قابلية التشغيل البيني عبر العديد من التطبيقات، مما يميزه عن الشركات الكبرى التي تركز عمومًا على عائلات منتجاتها الخاصة. وسط المخاوف بشأن قدرة الشركات القائمة في السوق على إيجاد حل مشابه، يظل المؤسسون المشاركون مفعمين بالحيوية، على أمل الارتقاء فوق المنافسة بسبب وظائف التطبيقات المشتركة لمنتجهم. "التنوع هو المفتاح لإنشاء منتج نطمح إلى بنائه. نحن نتصور أن منتجنا سيحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها استخدام البرامج دائمًا منذ بدايتها،" صرح شريفاستافا.