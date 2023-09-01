Floworks'ün Çığır Açan Yapay Zeka Asistanı, Profesyonellerin Yazılımla Etkileşimini Yeniden Tanımlayacak

Yapay zeka teknolojisinden güç alan Floworks, profesyonellerin günlük yazılım araçlarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu yeniden tanımlamak için iddialı bir yolculuğa çıktı. Floworks kurucuları Sudipta Biswas ve Sarthak Shrivastava'nın cesur vizyonu, çalışanlara monoton kurumsal sorumluluklar yüklemek yerine bu görevlerin bir yapay zeka asistanı tarafından yürütülmesini sağlamaktır.

Dinamik ikili kısa süre önce tohum yatırımında 1,5 milyon dolar elde ettiğini açıkladı; bu, ikilinin Y Combinator'ın Kış '23 grubu arasındaki yerini sağlamlaştırması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Değerli geri bildirimleri Biswas ve Shrivastava'yı daha büyük düşünmeye teşvik eden değerli yatırımcı Vinod Khosla, yolculuklarında silinmez bir iz bıraktı. Floworks yönü onların etkileşimine çok şey borçludur.

Teklifi bir röportajda açıklayan Biswas şunları ifade etti: "Ürünümüz temel olarak, bilgi çalışanlarının günlük olarak etkileşimde bulunduğu Gmail, Google Takvim ve Salesforce gibi çeşitli yazılım araçlarıyla etkileşim kurabilen bir yapay zeka asistanıdır. Amaç, doğal dildeki basit talimatlar aracılığıyla görevlerin tamamlanmasını hızlandırmaktır."

Otomasyonun yükselişine rağmen Floworks, çalışanları işten çıkarmak için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, sıradan görevleri üstlenerek çalışanların daha karmaşık görevlere odaklanmasına olanak tanıyarak iş deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Şu anda Floworks, HubSpot, Salesforce, Google Dokümanlar, Google Takvim ve Gmail gibi çeşitli uygulamaları desteklerken aynı zamanda satış senaryolarına hizmet vermeye odaklanmıştır. Ancak plan, bir şirketin operasyonlarına, ürünlerine ve diğer yönlerine hitap edecek daha fazla uygulamayı kademeli olarak entegre etmektir.

Kullanıcılar Floworks web uygulamasına erişebilir ve ilgili uygulamalara giriş yaparak yolculuklarına başlayabilirler. Oradan, Slack aracılığıyla Floworks asistanından yararlanabilirler ve burada bota belirli görevleri yerine getirmesi için basit bir dille talimat verebilirler. Bu, CRM veritabanına yeni kişiler eklemeyi, takvim davetleri oluşturmayı veya tanıtım e-postalarının taslağını hazırlayıp göndermeyi içerebilir.

İstenilen her eylem, Floworks asistanından bir onay bildirimini tetikler. Ek bilgi veya açıklamaya ihtiyaç duyulursa asistan içgüdüsel olarak Slack bir konuşma isteği başlatır. Kurucular aynı zamanda Microsoft Teams'e gelecek desteği de hedefliyorlar.

Proje şu anda birkaç ödeme yapan müşteriyle beta aşamasındadır. Biswas ve Shrivastava, ARR'nin 250.000 dolara yaklaştığını bildirdi. İleriye dönük olarak, kanala katkıda bulunan çeşitli kuruluşlarla ortaklıklar kurarak gelir artışı fırsatlarını keşfetmeyi planlıyorlar.

Benzersizliğiyle öne çıkan Floworks çözümü, çeşitli uygulamalar arasında birlikte çalışabilirliği teşvik ederek onu genellikle kendi ürün ailelerine odaklanan daha büyük şirketlerden ayırıyor. Pazardaki yerleşik şirketlerin karşılaştırılabilir bir çözüm yaratma yeteneklerine ilişkin endişeler arasında, kurucu ortaklar, ürünlerinin çapraz uygulama işlevselliği nedeniyle rekabetin üzerine çıkmayı umarak heyecanlarını koruyorlar. “Çeşitlilik, üretmeyi arzuladığımız bir ürün yaratmanın anahtarıdır. Ürünümüzün, yazılımın başlangıcından bu yana her zaman kullanıldığı şekilde devrim yaratacağını öngörüyoruz" dedi Shrivastava.