Инновационный помощник с искусственным интеллектом от Floworks изменит представление о том, как профессионалы взаимодействуют с программным обеспечением

Вдохновленная технологией искусственного интеллекта, Floworks приступила к амбициозному пути, чтобы по-новому определить, как профессионалы взаимодействуют со своими повседневными программными инструментами. Вместо того, чтобы обременять сотрудников монотонными корпоративными обязанностями, смелая идея основателей Floworks Судипты Бисвас и Сартака Шриваставы состоит в том, чтобы поручить эти задачи выполнять помощнику с искусственным интеллектом.

Динамичный дуэт недавно объявил о привлечении начальных инвестиций в размере 1,5 миллиона долларов, что стало важной вехой, поскольку пара укрепляет свое место среди когорты Y Combinator Winter '23. Уважаемый инвестор Винод Хосла, чьи ценные отзывы побудили Бисваса и Шриваставу мыслить шире, оставил неизгладимый след в их путешествии. Направление Floworks во многом обязано их взаимодействию.

Описывая предложение в интервью, Бисвас отметил: «По сути, наш продукт представляет собой помощника с искусственным интеллектом, способного взаимодействовать с разнообразными программными инструментами, включая Gmail, Google Calendar и Salesforce, с которыми работники умственного труда взаимодействуют ежедневно. Цель — ускорить выполнение задач с помощью простых инструкций на естественном языке».

Несмотря на рост автоматизации, Floworks не предназначен для сокращения сотрудников. Вместо этого он направлен на улучшение условий работы сотрудников, взяв на себя повседневные обязанности и позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах.

В настоящее время Floworks ориентирован на удовлетворение сценариев продаж, одновременно поддерживая несколько приложений, таких как HubSpot, Salesforce, Google Docs, Google Calendar и Gmail. Однако план состоит в том, чтобы постепенно интегрировать больше приложений для обслуживания операций, продуктов и других аспектов компании.

Пользователи могут получить доступ к веб-приложению Floworks и начать работу, войдя в соответствующие приложения. Оттуда они могут использовать помощника Floworks через Slack, где они простым языком инструктируют бота выполнять определенные задачи. Это может включать добавление новых контактов в базу данных CRM, создание приглашений в календаре или составление и отправку вводных электронных писем.

Каждое запрошенное действие вызывает подтверждение от помощника Floworks. Если потребуется дополнительная информация или разъяснения, помощник инстинктивно запускает запрос на разговор в Slack. Основатели также нацелились на предстоящую поддержку Microsoft Teams.

В настоящее время проект находится на стадии бета-тестирования и имеет несколько платных клиентов. Бисвас и Шривастава сообщили, что ARR приближается к 250 000 долларов. В дальнейшем они планируют изучить возможности роста доходов посредством партнерства с различными участниками каналов.

Решение Floworks, отличающееся своей уникальностью, обеспечивает совместимость нескольких приложений, что отличает его от более крупных корпораций, которые обычно фокусируются на собственных семействах продуктов. Несмотря на опасения по поводу способности игроков рынка создать сопоставимое решение, соучредители сохраняют энтузиазм и надеются превзойти конкурентов благодаря универсальности своего продукта. «Разнообразие является ключом к созданию продукта, который мы стремимся создать. Мы видим, что наш продукт произведет революцию в использовании программного обеспечения с момента его создания», — заявил Шривастава.