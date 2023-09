Der bahnbrechende KI-Assistent von Floworks wird die Art und Weise, wie Profis mit Software umgehen, neu definieren

Angetrieben durch KI-Technologie hat sich Floworks auf eine ehrgeizige Reise begeben, um die Art und Weise, wie Profis mit ihren alltäglichen Softwaretools interagieren, neu zu definieren. Anstatt die Mitarbeiter mit eintönigen Unternehmensaufgaben zu belasten, besteht die mutige Vision der Gründer von Floworks, Sudipta Biswas und Sarthak Shrivastava, darin, diese Aufgaben von einem KI-Assistenten ausführen zu lassen.

Das dynamische Duo gab kürzlich bekannt, dass es sich eine Startkapitalinvestition in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar gesichert hat, was einen bedeutenden Meilenstein darstellt, da das Paar seinen Platz in der Winter '23-Kohorte des Y Combinators festigt. Der geschätzte Investor Vinod Khosla, dessen wertvolles Feedback Biswas und Shrivastava dazu ermutigte, größer zu denken, hat einen unauslöschlichen Eindruck auf ihrer Reise hinterlassen. Die Ausrichtung von Floworks ist in hohem Maße ihrem Zusammenspiel zu verdanken.

Biswas beschrieb das Angebot in einem Interview wie folgt: „Unser Produkt ist im Grunde ein KI-Assistent, der in der Lage ist, mit einer Vielzahl von Softwaretools zu interagieren, darunter Gmail, Google Kalender und Salesforce, mit denen Wissensarbeiter täglich arbeiten.“ Ziel ist es, die Erledigung von Aufgaben durch einfache Anweisungen in natürlicher Sprache zu beschleunigen.“

Trotz der zunehmenden Automatisierung ist Floworks nicht darauf ausgelegt, Mitarbeiter zu entlassen. Vielmehr zielt es darauf ab, die Arbeitserfahrung der Mitarbeiter durch die Übernahme alltäglicher Aufgaben zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren.

Derzeit konzentriert sich Floworks auf die Bereitstellung von Verkaufsszenarien und unterstützt gleichzeitig mehrere Anwendungen wie HubSpot, Salesforce, Google Docs, Google Kalender und Gmail. Der Plan besteht jedoch darin, nach und nach weitere Anwendungen zu integrieren, um den Betrieb, das Produkt und andere Aspekte eines Unternehmens abzudecken.

Benutzer können auf die Floworks Web-App zugreifen und ihre Reise beginnen, indem sie sich bei den entsprechenden Anwendungen anmelden. Von dort aus können sie den Floworks Assistenten über Slack nutzen und den Bot im Klartext anweisen, bestimmte Aufgaben auszuführen. Dazu kann das Hinzufügen neuer Kontakte zur CRM-Datenbank, das Erstellen von Kalendereinladungen oder das Verfassen und Versenden von Einführungs-E-Mails gehören.

Jede angeforderte Aktion löst eine Bestätigungsbenachrichtigung des Floworks Assistenten aus. Sollten zusätzliche Informationen oder Erläuterungen erforderlich sein, startet der Assistent instinktiv eine Gesprächsanfrage in Slack. Auch die künftige Unterstützung von Microsoft Teams haben die Gründer im Visier.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Beta-Phase mit mehreren zahlenden Kunden. Biswas und Shrivastava meldeten einen ARR von fast 250.000 US-Dollar. Für die Zukunft planen sie, Umsatzwachstumsmöglichkeiten durch Partnerschaften mit verschiedenen Kanalanbietern zu erkunden.

Die Floworks -Lösung zeichnet sich durch ihre Einzigartigkeit aus und fördert die Interoperabilität über mehrere Anwendungen hinweg. Damit unterscheidet sie sich von größeren Unternehmen, die sich im Allgemeinen auf ihre eigenen Produktfamilien konzentrieren. Angesichts der Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der etablierten Marktteilnehmer, eine vergleichbare Lösung zu entwickeln, bleiben die Mitbegründer motiviert und hoffen, sich aufgrund der anwendungsübergreifenden Funktionalität ihres Produkts von der Konkurrenz abzuheben. „Vielfalt ist der Schlüssel zur Entwicklung eines Produkts, das wir entwickeln möchten. Wir stellen uns vor, dass unser Produkt die Art und Weise, wie Software seit ihrer Einführung verwendet wird, revolutioniert“, erklärte Shrivastava.