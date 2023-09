L'innovativo assistente AI di Floworks è destinato a ridefinire il modo in cui i professionisti interagiscono con il software

Spinto dalla tecnologia AI, Floworks ha intrapreso un viaggio ambizioso per ridefinire il modo in cui i professionisti interagiscono con i loro strumenti software quotidiani. Invece di gravare i dipendenti con monotone responsabilità aziendali, la visione audace dei fondatori di Floworks, Sudipta Biswas e Sarthak Shrivastava, è quella di far eseguire questi compiti da un assistente AI.

Il dinamico duo ha recentemente rivelato di essersi assicurato 1,5 milioni di dollari in investimenti seed, segnando una pietra miliare significativa mentre la coppia consolida il proprio posto nella coorte Winter '23 di Y Combinator. Lo stimato investitore Vinod Khosla, il cui prezioso feedback ha incoraggiato Biswas e Shrivastava a pensare in grande, ha lasciato un segno indelebile nel loro viaggio. La direzione di Floworks deve molto alla loro interazione.

Descrivendo l'offerta in un'intervista, Biswas ha delineato: “Il nostro prodotto è fondamentalmente un assistente AI, in grado di interagire con una vasta gamma di strumenti software tra cui Gmail, Google Calendar e Salesforce con cui i lavoratori della conoscenza interagiscono quotidianamente. L’obiettivo è accelerare il completamento delle attività attraverso semplici istruzioni in linguaggio naturale”.

Nonostante l’aumento dell’automazione, Floworks non è progettato per licenziare i dipendenti. Mira invece a migliorare l’esperienza lavorativa dei dipendenti assumendo compiti banali, consentendo loro di concentrarsi su compiti più complessi.

Attualmente, Floworks è incentrato sulla fornitura di scenari di vendita supportando al contempo diverse applicazioni come HubSpot, Salesforce, Google Docs, Google Calendar e Gmail. Tuttavia, il piano è quello di integrare gradualmente più applicazioni per soddisfare le operazioni, i prodotti e altri aspetti di un'azienda.

Gli utenti possono accedere all'app Web Floworks e iniziare il loro viaggio accedendo alle applicazioni pertinenti. Da lì, possono sfruttare l'assistente Floworks tramite Slack, dove istruiscono il bot in un linguaggio semplice per eseguire attività specifiche. Ciò può includere l'aggiunta di nuovi contatti al database CRM, la creazione di inviti nel calendario o la stesura e l'invio di e-mail di presentazione.

Ogni azione richiesta attiva una notifica di conferma dall'assistente Floworks. Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni o chiarimenti, l'assistente lancia istintivamente una richiesta di conversazione in Slack. I fondatori puntano anche al prossimo supporto per Microsoft Teams.

Il progetto è attualmente nella sua fase beta con diversi clienti paganti. Biswas e Shrivastava hanno riportato un ARR vicino a $ 250.000. Andando avanti, intendono esplorare opportunità di crescita dei ricavi tramite partnership con vari contributori del canale.

Nota per la sua unicità, la soluzione Floworks incoraggia l'interoperabilità tra diverse applicazioni, distinguendola dalle aziende più grandi che generalmente si concentrano sulle proprie famiglie di prodotti. Nonostante le preoccupazioni sulla capacità degli operatori storici del mercato di creare una soluzione comparabile, i cofondatori rimangono entusiasti, sperando di superare la concorrenza grazie alla funzionalità trasversale delle applicazioni del loro prodotto. “La diversità è la chiave per creare un prodotto che aspiriamo a costruire. Prevediamo che il nostro prodotto rivoluzionerà il modo in cui il software è sempre stato utilizzato sin dal suo inizio", ha affermato Shrivastava.