Assistente de IA inovador da Floworks definido para redefinir a forma como os profissionais se envolvem com o software

Impulsionada pela tecnologia de IA, Floworks embarcou em uma jornada ambiciosa para redefinir a forma como os profissionais interagem com suas ferramentas de software do dia a dia. Em vez de os funcionários serem sobrecarregados com responsabilidades corporativas monótonas, a visão ousada dos fundadores da Floworks, Sudipta Biswas e Sarthak Shrivastava, é ter essas tarefas executadas por um assistente de IA.

A dupla dinâmica revelou recentemente ter garantido US$ 1,5 milhão em investimento inicial, marcando um marco significativo à medida que a dupla solidifica seu lugar entre o grupo Winter '23 do Y Combinator. O estimado investidor Vinod Khosla, cujo valioso feedback incentivou Biswas e Shrivastava a pensarem maior, deixou uma marca indelével na sua jornada. A direção da Floworks deve muito à interação deles.

Descrevendo a oferta em uma entrevista, Biswas delineou: “Nosso produto é fundamentalmente um assistente de IA, capaz de interagir com uma ampla gama de ferramentas de software, incluindo Gmail, Google Calendar e Salesforce, com as quais os profissionais do conhecimento interagem diariamente. O objetivo é agilizar a conclusão das tarefas por meio de instruções simples em linguagem natural.”

Apesar da ascensão da automação, Floworks não foi projetado para dispensar funcionários. Em vez disso, visa melhorar a experiência de trabalho dos funcionários, assumindo tarefas mundanas, permitindo-lhes concentrar-se em tarefas mais complexas.

Atualmente, Floworks está centrado em atender cenários de vendas e, ao mesmo tempo, oferecer suporte a vários aplicativos, como HubSpot, Salesforce, Google Docs, Google Calendar e Gmail. No entanto, o plano é integrar gradualmente mais aplicações para atender às operações, produtos e outras facetas de uma empresa.

Os usuários podem acessar o aplicativo web Floworks e iniciar sua jornada fazendo login nos aplicativos relevantes. A partir daí, eles podem aproveitar o assistente Floworks via Slack, onde instruem o bot em linguagem simples para executar tarefas específicas. Isso pode incluir adicionar novos contatos ao banco de dados do CRM, criar convites de calendário ou redigir e enviar e-mails introdutórios.

Cada ação solicitada aciona uma notificação de confirmação do assistente Floworks. Caso sejam necessárias informações ou esclarecimentos adicionais, o assistente lança instintivamente uma solicitação de conversa no Slack. Os fundadores também estão de olho no suporte futuro para o Microsoft Teams.

O projeto está atualmente em fase beta com vários clientes pagantes. Biswas e Shrivastava relataram um ARR próximo de US$ 250.000. No futuro, eles planejam explorar oportunidades de crescimento de receita por meio de parcerias com vários colaboradores do canal.

Destacada pela sua singularidade, a solução Floworks incentiva a interoperabilidade entre diversas aplicações, diferenciando-a das grandes corporações que geralmente se concentram nas suas próprias famílias de produtos. Em meio às preocupações com a capacidade dos operadores históricos do mercado de criar uma solução comparável, os cofundadores continuam entusiasmados, na esperança de superar a concorrência devido à funcionalidade de aplicação cruzada de seus produtos. “A diversidade é a chave para criar um produto que aspiramos construir. Imaginamos que nosso produto revolucionará a forma como o software sempre foi usado desde o seu início”, afirmou Shrivastava.