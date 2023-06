L'entreprise leader dans le domaine de la vision par ordinateur, Landing AI, a dévoilé un nouveau SDK conçu pour aider les développeurs et les scientifiques des données qui travaillent avec la technologie de l'IA. Ce SDK avancé, accessible gratuitement sur GitHub, permet aux développeurs d'incorporer sans effort des capacités de vision artificielle de haut niveau dans leurs applications.

Prenant en charge un large éventail d'applications, le SDK englobe divers cas d'utilisation, notamment la détection d'objets et le "Visual Prompting", une fonctionnalité de pointe introduite par l'entreprise qui étend le cadre de l'invite textuelle (similaire à l'interaction avec ChatGPT) au domaine de la vision par ordinateur. L'architecture modulaire du SDK permet aux développeurs de l'intégrer en douceur dans leurs applications avec un minimum d'efforts et de temps de développement.

En outre, Landing AI s'engage à mettre à jour régulièrement le référentiel SDK pour y intégrer des améliorations et des cas d'utilisation supplémentaires, et accueille favorablement les contributions et les collaborations de la communauté. La société a également lancé une série d'échantillons de code conçus pour faciliter la mise en œuvre de la vision par ordinateur dans les applications. Ces échantillons personnalisables peuvent être adaptés aux exigences spécifiques de différentes applications, ce qui accélère considérablement le processus de développement et aide les créateurs à atteindre leurs objectifs.

Lors de la présentation du SDK, Andrew Ng, PDG de Landing AI, a fait part de la volonté de l'entreprise d'équiper les développeurs, les scientifiques des données et les autres créateurs des outils avancés nécessaires pour élever leurs projets de vision par ordinateur à des niveaux sans précédent. Le SDK et le référentiel d'échantillons de code ont donc été créés dans le but premier de rationaliser le processus de développement de la vision par ordinateur pour les utilisateurs de tous niveaux et de tous horizons.

Le nouveau SDK devrait profiter à diverses plates-formes no-code et low-code, y compris AppMaster, en permettant à leurs utilisateurs d'incorporer des capacités sophistiquées de vision par ordinateur dans leurs projets sans efforts de développement importants. En tirant parti de la puissance du SDK de Landing AI grâce à des intégrations pratiques, les utilisateurs de plateformes telles que AppMaster peuvent se concentrer sur la création d'applications exceptionnelles dotées de fonctions robustes, ce qui élargit encore les possibilités de ces plateformes.