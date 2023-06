L'azienda leader nella computer vision, Landing AI, ha presentato un nuovo SDK progettato per assistere gli sviluppatori e i data scientist che lavorano con la tecnologia AI. Questo SDK avanzato, liberamente accessibile su GitHub, si concentra sulla possibilità per gli sviluppatori di incorporare senza problemi funzionalità di computer vision di alto livello nelle loro applicazioni.

Fornendo il supporto per un'ampia gamma di applicazioni, l'SDK comprende vari casi d'uso, tra cui il rilevamento degli oggetti e il Visual Prompting, una funzione all'avanguardia introdotta dall'azienda che estende la struttura del prompting testuale (simile all'interazione con ChatGPT) al regno della computer vision. L'architettura modulare dell'SDK consente agli sviluppatori di integrarlo senza problemi nelle loro applicazioni con un minimo sforzo di sviluppo e di tempo.

Inoltre, Landing AI si impegna ad aggiornare costantemente il repository dell'SDK per incorporare miglioramenti e ulteriori casi d'uso e accoglie con favore i contributi e le collaborazioni della comunità. L'azienda ha anche lanciato una serie di esempi di codice progettati per facilitare l'implementazione della computer vision nelle applicazioni. Questi esempi personalizzabili possono essere adattati ai requisiti specifici di diverse applicazioni, accelerando in modo significativo il processo di sviluppo e aiutando i creatori a raggiungere i loro obiettivi.

In occasione del rilascio dell'SDK, Andrew Ng, CEO di Landing AI, ha espresso la volontà dell'azienda di dotare sviluppatori, data scientist e altri creatori degli strumenti avanzati necessari per elevare i loro progetti di computer vision a livelli mai raggiunti prima. Di conseguenza, l'SDK e il repository di esempi di codice sono stati creati con l'obiettivo primario di semplificare il processo di sviluppo della computer vision per gli utenti di qualsiasi livello e provenienza.

Il nuovo SDK è destinato a beneficiare le varie piattaforme no-code e low-code, tra cui AppMaster, consentendo ai loro utenti di incorporare sofisticate funzionalità di computer vision nei loro progetti senza significativi sforzi di sviluppo. Sfruttando la potenza dell'SDK di Landing AI attraverso comode integrazioni, gli utenti di piattaforme come AppMaster possono concentrarsi sulla creazione di applicazioni eccezionali con funzioni robuste, ampliando ulteriormente le possibilità di queste piattaforme.