كشفت شركة الرؤية الحاسوبية الرائدة ، Landing AI ، عن حزمة SDK جديدة مصممة لمساعدة المطورين وعلماء البيانات الذين يعملون مع تقنية الذكاء الاصطناعي. تركز SDK المتقدمة هذه ، والتي يمكن الوصول إليها مجانًا على GitHub ، على تمكين المطورين من دمج إمكانات رؤية الكمبيوتر عالية المستوى بسهولة في تطبيقاتهم.

من خلال توفير الدعم لمجموعة واسعة من التطبيقات ، تشتمل SDK على حالات استخدام متنوعة ، بما في ذلك اكتشاف الكائنات والتوجيه المرئي - وهي ميزة متطورة قدمتها الشركة تعمل على توسيع إطار عمل المطالبة بالنص (على غرار التفاعل مع ChatGPT) إلى عالم رؤية الكمبيوتر. تسمح البنية المعيارية لـ SDK للمطورين بدمجها بسلاسة في تطبيقاتهم بأقل جهد للتطوير وإنفاق الوقت.

علاوة على ذلك ، تلتزم Landing AI بتحديث مستودع SDK باستمرار لدمج التحسينات وحالات الاستخدام الإضافية ، وترحب بالمساهمات والتعاون من المجتمع. كما أطلقت الشركة سلسلة من نماذج التعليمات البرمجية المصممة للمساعدة في تنفيذ رؤية الكمبيوتر داخل التطبيقات. يمكن تكييف هذه العينات القابلة للتخصيص لتلائم المتطلبات المحددة للتطبيقات المختلفة ، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير بشكل كبير ومساعدة المبدعين في تحقيق أهدافهم.

أثناء مناقشة إصدار SDK ، أعرب أندرو نج ، الرئيس التنفيذي لشركة Landing AI ، عن تفاني الشركة في تزويد المطورين وعلماء البيانات والمبدعين الآخرين بالأدوات المتقدمة اللازمة لرفع مشاريع رؤية الكمبيوتر الخاصة بهم إلى مستويات غير مسبوقة. نتيجة لذلك ، تم إنشاء SDK ومستودع عينة التعليمات البرمجية بهدف أساسي هو تبسيط عملية تطوير رؤية الكمبيوتر للمستخدمين من جميع المستويات والخلفيات.

يستفيد SDK الجديد من العديد من الأنظمة الأساسية الخالية no-code low-code ، بما في ذلك AppMaster ، من خلال تمكين المستخدمين من دمج قدرات رؤية الكمبيوتر المتطورة في مشاريعهم دون بذل جهود تطوير كبيرة. من خلال الاستفادة من قوة مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بـ Landing AI من خلال عمليات الدمج المريحة ، يمكن لمستخدمي الأنظمة الأساسية مثل AppMaster التركيز على إنشاء تطبيقات استثنائية ذات ميزات قوية ، مما يزيد من توسيع إمكانيات هذه الأنظمة الأساسية.