Das führende Unternehmen für Computer Vision, Landing AI, hat ein neues SDK vorgestellt, das Entwicklern und Datenwissenschaftlern, die mit KI-Technologie arbeiten, helfen soll. Dieses fortschrittliche SDK, das auf GitHub frei zugänglich ist, konzentriert sich darauf, Entwicklern zu ermöglichen, mühelos High-Level-Computer-Vision-Funktionen in ihre Anwendungen einzubinden.

Das SDK bietet Unterstützung für eine breite Palette von Anwendungen und umfasst verschiedene Anwendungsfälle, darunter Objekterkennung und Visual Prompting - eine innovative Funktion, die das Unternehmen eingeführt hat und die den Rahmen von Text-Prompting (ähnlich der Interaktion mit ChatGPT) auf den Bereich der Computer Vision erweitert. Die modulare Architektur des SDKs ermöglicht es Entwicklern, es mit minimalem Entwicklungsaufwand und Zeitaufwand reibungslos in ihre Anwendungen zu integrieren.

Darüber hinaus ist Landing AI bestrebt, das SDK-Repository ständig zu aktualisieren, um Verbesserungen und zusätzliche Anwendungsfälle einzubeziehen, und begrüßt Beiträge und Kooperationen der Community. Das Unternehmen hat außerdem eine Reihe von Codebeispielen veröffentlicht, die die Implementierung von Computer Vision in Anwendungen unterstützen sollen. Diese anpassbaren Beispiele können an die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen angepasst werden, was den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigt und den Entwicklern hilft, ihre Ziele zu erreichen.

Bei der Vorstellung des SDK erklärte Andrew Ng, CEO von Landing AI, dass das Unternehmen Entwickler, Datenwissenschaftler und andere Kreative mit den fortschrittlichen Werkzeugen ausstatten möchte, die sie benötigen, um ihre Computer-Vision-Projekte auf ein noch nie dagewesenes Niveau zu heben. Daher wurden das SDK und das Codebeispiel-Repository mit dem primären Ziel erstellt, den Entwicklungsprozess für Computer Vision für Benutzer aller Ebenen und Hintergründe zu rationalisieren.

Das neue SDK wird verschiedenen Plattformen wie no-code und low-code, darunter auch AppMaster, zugute kommen, indem es ihren Nutzern ermöglicht, ohne großen Entwicklungsaufwand anspruchsvolle Computer-Vision-Funktionen in ihre Projekte zu integrieren. Indem sie die Leistungsfähigkeit des SDK von Landing AI durch bequeme Integrationen nutzen, können sich die Benutzer von Plattformen wie AppMaster auf die Erstellung außergewöhnlicher Anwendungen mit robusten Funktionen konzentrieren und die Möglichkeiten dieser Plattformen weiter ausbauen.