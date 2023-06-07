领先的计算机视觉公司Landing AI ，发布了一个新的SDK，旨在帮助从事人工智能技术的开发者和数据科学家。这个先进的SDK可以在GitHub上免费访问，重点是使开发者能够毫不费力地将高水平的计算机视觉能力纳入他们的应用程序。

该SDK为一系列广泛的应用提供支持，包含各种用例，包括物体检测和视觉提示--该公司推出的尖端功能，将文本提示的框架（类似于与ChatGPT的互动）扩展到计算机视觉领域。该SDK的模块化架构使开发人员能够以最小的开发努力和时间支出顺利地将其整合到他们的应用程序中。

此外，Landing AI ，致力于持续更新SDK库，以纳入增强功能和额外的用例，并欢迎社区的贡献和合作。该公司还推出了一系列的代码样本，旨在帮助在应用程序中实施计算机视觉。这些可定制的样本可以适应不同应用程序的具体要求，大大加快了开发过程，并协助创造者实现他们的目标。

在讨论SDK的发布时，Landing AI 的首席执行官Andrew Ng表示，该公司致力于为开发人员、数据科学家和其他创造者提供必要的先进工具，以将他们的计算机视觉项目提升到前所未有的高度。因此，创建SDK和代码样本库的主要目的是为所有级别和背景的用户简化计算机视觉开发过程。

新的SDK将有利于各种no-code 和low-code 平台，包括AppMaster，使他们的用户能够将复杂的计算机视觉功能纳入他们的项目，而不需要大量的开发工作。通过方便的集成，利用Landing AI's SDK的力量，AppMaster 等平台的用户可以专注于创建具有强大功能的特殊应用，进一步扩大这些平台的可能性。