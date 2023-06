Wiodąca firma zajmująca się wizją komputerową, Landing AI, zaprezentowała nowy zestaw SDK zaprojektowany, aby pomóc programistom i naukowcom zajmującym się danymi, którzy pracują z technologią sztucznej inteligencji. Ten zaawansowany zestaw SDK, który jest swobodnie dostępny w serwisie GitHub, koncentruje się na umożliwieniu programistom łatwego włączania wysokopoziomowych funkcji wizji komputerowej do swoich aplikacji.

Zapewniając wsparcie dla szerokiej gamy aplikacji, SDK obejmuje różne przypadki użycia, w tym wykrywanie obiektów i Visual Prompting - najnowocześniejszą funkcję wprowadzoną przez firmę, która rozszerza ramy podpowiedzi tekstowych (podobnych do interakcji z ChatGPT) na sferę wizji komputerowej. Modułowa architektura SDK pozwala programistom na płynną integrację z ich aplikacjami przy minimalnym nakładzie pracy i czasu.

Co więcej, Landing AI zobowiązuje się do konsekwentnego aktualizowania repozytorium SDK w celu włączenia ulepszeń i dodatkowych przypadków użycia, a także z zadowoleniem przyjmuje wkład i współpracę ze strony społeczności. Firma uruchomiła również serię próbek kodu zaprojektowanych w celu ułatwienia implementacji wizji komputerowej w aplikacjach. Te konfigurowalne próbki można dostosować do specyficznych wymagań różnych aplikacji, znacznie przyspieszając proces rozwoju i pomagając twórcom w osiąganiu ich celów.

Omawiając wydanie SDK, Andrew Ng, dyrektor generalny Landing AI, wyraził zaangażowanie firmy w wyposażanie programistów, naukowców zajmujących się danymi i innych twórców w zaawansowane narzędzia niezbędne do podniesienia ich projektów wizji komputerowej na niespotykany dotąd poziom. W rezultacie SDK i repozytorium próbek kodu zostały stworzone z myślą o usprawnieniu procesu rozwoju wizji komputerowej dla użytkowników na wszystkich poziomach i z różnych środowisk.

Nowy SDK przyniesie korzyści różnym platformom no-code i low-code, w tym AppMaster, umożliwiając ich użytkownikom włączenie zaawansowanych funkcji widzenia komputerowego do swoich projektów bez znaczących wysiłków programistycznych. Wykorzystując moc Landing AI SDK poprzez wygodną integrację, użytkownicy platform takich jak AppMaster mogą skupić się na tworzeniu wyjątkowych aplikacji z solidnymi funkcjami, jeszcze bardziej rozszerzając możliwości tych platform.