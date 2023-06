Het toonaangevende computer vision-bedrijf Landing AI heeft een nieuwe SDK onthuld die is ontworpen om ontwikkelaars en datawetenschappers die met AI-technologie werken te helpen. Deze geavanceerde SDK, die vrij toegankelijk is op GitHub, is erop gericht ontwikkelaars in staat te stellen moeiteloos computer vision-mogelijkheden op hoog niveau op te nemen in hun toepassingen.

De SDK biedt ondersteuning voor een breed scala aan toepassingen en omvat verschillende gebruikssituaties, waaronder objectdetectie en Visual Prompting-een geavanceerde functie die door het bedrijf is geïntroduceerd en die het kader van tekstaanwijzingen (vergelijkbaar met interactie met ChatGPT) uitbreidt naar het gebied van computer vision. Dankzij de modulaire architectuur van de SDK kunnen ontwikkelaars deze probleemloos integreren in hun toepassingen met minimale ontwikkelingsinspanningen en tijdsbesteding.

Bovendien zet Landing AI zich in om de SDK-repository consequent bij te werken met verbeteringen en aanvullende use cases, en verwelkomt bijdragen en samenwerking vanuit de community. Het bedrijf heeft ook een reeks codevoorbeelden gelanceerd die zijn ontworpen om te helpen bij de implementatie van computervisie in toepassingen. Deze aanpasbare voorbeelden kunnen worden aangepast aan de specifieke vereisten van verschillende toepassingen, waardoor het ontwikkelingsproces aanzienlijk wordt versneld en makers worden geholpen bij het bereiken van hun doelen.

Tijdens de bespreking van de SDK heeft Andrew Ng, CEO van Landing AI, de toewijding van het bedrijf uitgesproken om ontwikkelaars, datawetenschappers en andere ontwerpers uit te rusten met de geavanceerde hulpmiddelen die nodig zijn om hun computer vision-projecten naar ongekende hoogten te brengen. Als gevolg hiervan zijn de SDK en de opslagplaats voor codevoorbeelden gemaakt met als belangrijkste doel het stroomlijnen van het ontwikkelingsproces voor computervisie voor gebruikers van alle niveaus en achtergronden.

De nieuwe SDK zal van voordeel zijn voor verschillende no-code en low-code platforms, waaronder AppMaster, door hun gebruikers in staat te stellen geavanceerde computervisiemogelijkheden in hun projecten op te nemen zonder aanzienlijke ontwikkelingsinspanningen. Door gebruik te maken van de kracht van Landing AI's SDK via handige integraties, kunnen gebruikers van platforms zoals AppMaster zich richten op het maken van uitzonderlijke toepassingen met robuuste functies, waardoor de mogelijkheden voor deze platforms verder worden uitgebreid.